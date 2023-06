Secretaría del Bienestar al margen de temas del proceso electoral

Secretaría del Bienestar se mantendrá al margen de cualquier proceso de contienda entre las "corcholatas", así lo informó el delegado Gabino Morales Mendoza.

Esto luego de que el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona informó que ningún funcionario podrá participar en los eventos que lleven a cabo los aspirantes a la presidencia, por parte del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Sin embargo, el delegado no perdió oportunidad para felicitar a Luisa María Alcalde Luján, quien este lunes fue designada como nueva secretaría de Gobernación en sustitución de Adán Augusto López Hernández, que la semana pasada renunció al cargo para contender por la candidatura de Morena para las Elecciones de 2024.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

"Primero le mando una felicitación a Luisa María Alcalde, la compañera del movimiento, me da mucho gusto que hoy el presidente haya pensado en ella para que sea la Secretaria de Gobernación yo la conozco es una mujer inteligente comprometida. En cuanto al otro pues ya empezó el proceso interno, no hay reglas claras, y el 6 de septiembre sabremos quién es quién va a representarnos en en ese espacio de defensa de la cuarta transformación".

Por último señaló que hasta el momento no han recibido ninguna instrucción, sobre participar en los eventos que vayan a generar "las corcholatas", sin embargo, agregó que tienen muy establecido no participar en ello.

"Hasta ahora nosotros no hemos participado, no en lo personal, yo me he mantenido muy al margen, aunque pudiese tener alguna simpatía por alguna o alguno ,yo lo me he mantenido y la mayoría de los trabajadores están en el mismo sentido, no es nuestro tema".