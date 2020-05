Secretaría de Salud no desatiende enfermedades por arbovirus y diabetes

Aún y con la epidemia que enfrentamos por Covid-19, las autoridades del sector salud en San Luis Potosí, afirman que no han distraído su atención en una sola enfermedad y también han combatido las que normalmente se registran en esta entidad potosina.

Pudiera pensarse que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado ha enfocado sus políticas de trabajo hacia el Coronavirus, sin embargo tienen presente que tienen que estar combatiendo cotidianamente problemas de la temporada como el Zika, Dengue, Chikungunya, Influenza, Diabetes Mellitus, entre otros.

La titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, Mónica Liliana Rangel Martínez, especificó que cuando se estableció la recomendación para la reconversión del Sistema Estatal de Salud se ubicaron dos rutas en las políticas públicas del sector, la primera es donde se tienen que atender las enfermedades comunes y corrientes y la segunda es la parte de atención Covid-19, es por eso que no se han concentrado en una sola enfermedad.

"Se está trabajando con todos los sectores porque hay cuestiones que no podemos dejar de lado, no sólo en la atención cotidiana de nuestros pacientes crónico degenerativos, embarazadas o de aquellos niños que hay que darle continuidad por la cobertura de vacunación, de tal manera que hemos establecido y priorizado programas de atención preventiva que no se pueden dejarse a un lado como el Dengue, Zika y Chikungunya principalmente, a razón de este año a nivel de Centroamérica se han incrementado el número de casos y por eso no hemos dejado de hacer esas acciones, ni podemos hacerlas de lado y el área de diabetes mellitus, obesidad, prevención de embarazos en adolescentes".

Explicó que muchos de los programas se trabajan de manera alterna porque el sistema sigue funcionando y no se puede parar "sólo hemos espaciado algunas acciones cuando se puede poner en riesgo a nuestros pacientes, pero no podemos dejar de lado acciones importantes como vacunación que es trascendental en el sistema de salud, nosotros seguimos trabajando".