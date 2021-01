Secretaría de Salud, enfocada a su tarea de combatir la pandemia

De momento estamos enfocados en atender la pandemia, el trabajo que nos ha encomendado el gobernador para atender el cargo, y ya veremos los tiempos, señaló la titular de los Servicios de Salud del Estado, Mónica Liliana Rangel Martínez, a los cuestionamientos de si aceptaría contender por la gubernatura de San Luis Potosí por el partido de Morena como se ha especulado en los últimos días.

Por lo pronto aún no platica con el mandatario estatal sobre esta posibilidad de ser candidata al gobierno del Estado por Morena debido a que han tenido demasiado trabajo por la pandemia del coronavirus.

“Siempre he sido franca y clara, siempre voy a estar preparada para cualquier oportunidad que se presente de mejorar, pero antes de tomar una decisión en lo personal se debe de considerar que tengo en este momento el alto honor de ser Secretaria de Salud, estamos atravesando un momento difícil y lo tendría que platicar de manera muy concreta, muy específica con mi jefe, tengo un jefe que es el gobernador del Estado, y tenemos que considerar si tengo aspiraciones, si decidió, si tengo decisión personal, primero comentarla, platicarla, y siempre, siempre proteger primero la salud de las y los potosinos”.

También sostuvo que cualquier mujer siempre debe estar preparada para contender en estos cargos de elección popular "si alguna no se siente capaz, se tiene que preparar, pero para la decisión que debe tomar ya sea en la vida pública, política, familiar, personal, nos debemos sentir en capacidad de poder hacerlo, no hay un límite para las mujeres, no debe existir un límite, nadie nos debe de poner un límite y si hay una decisión personalísima de poder participar y tienen las capacidades adelante, pero hay que esperar, ser prudentes sobre todo por lo que estamos atravesando”.