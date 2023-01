Sección 26 del SNTE, entregó 257 nombramientos de basificación a docentes

La secretaría general de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, encabezada por Juan Carlos Bárcenas Ramírez, llevó a cabo la entrega de 257 nombramientos de basificación a docentes homologados del nivel medio superior, 196 para trabajadores de la dirección general de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, DGETI, y 61 para la dirección general de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar DGETAYCM.

Con ello se ofrece 1 reconocimiento a los años de trabajo, pero sobre todo representa certeza y estabilidad laboral para los trabajadores de la educación y sus familias.

Cortesía | SNTE

Durante su mensaje el titular de la Sección 26, mencionó que esto se pudo concretar gracias al compromiso y a la lucha permanente de la organización sindical. Así como también invitó a todos los trabajadores a que se sigan sumando a la consulta del Pliego Nacional de Demandas 2023 y dijo “gracias a ese instrumento se fortalecen los alcances de lo que podemos hacer como organización sindical, nos permite seguir construyendo la mejor versión de la sección 26, atendiendo las peticiones y escuchando todas las voces, hoy la construcción del PND nos da esa posibilidad de construir juntos, porque de esa manera abrevaremos a mejores tiempos, con su compromiso y con su acompañamiento alcanzaremos mejores metas”.

En su intervención, Jesús Serrano Aguilera representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, reconoció el trabajo puntual de quien dirige los destinos de la Sección 26 así como directiva seccional sindical “gracias por su esfuerzo y compromiso a favor de la educación y los derechos de los trabajadores. Hoy reciben un documento que los acredita a todas las prestaciones y conquistas logradas por el SNTE, la sociedad reconoce el compromiso permanente por atender a los jóvenes y su renovado espíritu constante al sindicato”.

Cortesía | SNTE

Se enfatizó que se han entregado más de 14 mil plazas en el país, y más de 50 horas semana – mes para fortaleza del Nivel Medio Superior.

Alejandro Ramos Alejo, representante de la DGETI en San Luis Potosí, refirió “quiero agradecer al secretario general de la Sección 26, por estar presente, por el trabajo realizado, porque es mejor unir esfuerzos para lograr estos resultados, maestros esta constancia de nombramiento les abre la puerta para que puedan participar en las promociones y disfrutar de todas las prestaciones que tienen los docentes.

Roberto Stevens Vega, secretario de trabajo y conflictos de la Sección 26, expresó “el día de hoy estamos entregando las constancias de basificación a ustedes maestras y maestros, fue un largo camino recorrido, en el cual convocamos y nos movilizamos para poder tomar en conjunto acuerdos y decisiones con las autoridades educativas. Quiero agradecer al sindicato y en lo particular al Prof. Juan Carlos Bárcenas por su apoyo incondicional, no me cabe duda que la base trabajadora es fundamental para continuar defendiendo nuestros derechos”.