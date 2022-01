Estudiante crea plástico ecológico

Sebastian Veyro Rico, estudiante del área de negocios en el Tec de Monterrey, crea un plástico ecológico a partir de la celulosa de las plantas. Siempre le han interesado los negocios y recuerda que desde chico dejaba fluir sus ideas y trabajaba en ellas para concretarlas como lo hizo ahora.

Con tan sólo 18 años de edad, este estudiante de la Escuela de Negocios en el Tec de Monterrey campus San Luis Potosí, combina sus pasiones y su deseo de crear en Maché -como denomina a su proyecto-, impactar positivamente al medio ambiente.

Maché consiste en un plástico ecológico compuesto de celulosa, la materia prima del papel, que aún está en la fase de prototipado. Aún en sus inicios, aspira a que su emprendimiento crezca en el futuro.

“Mi primer emprendimiento fue crear una empresa de fundas para celular pintadas a mano y ahí fue cuando me di cuenta del impacto ambiental que tienen las fundas de plástico”.

Cuando comenzó la pandemia, ya no pudo hacer pruebas en el laboratorio en la escuela, por lo que tras conseguir los ingredientes necesarios inicio a experimentar desde la cocina de su hogar y consiguió el producto correcto “fue un proceso difícil”.

Realizó varios experimentos e incluso había veces en las que él sentía que no podría lograrlo. La pandemia también afectó su proceso, llegó incluso a sentirse resignado ante la incertidumbre de la situación "había días en los que no me sentía con los ánimos de levantarme y trabajar".

Aunque los consejos de otros emprendedores le sirvieron de inspiración y desarrolló su resiliencia en el proceso, siguió moviéndose “me ponía a escuchar podcasts de emprendimiento”, explicó, “escuchaba a las personas que participaban y yo decía, levántate, levántate, porque en algún momento tú tienes que estar ahí”. Ahora es el creador de este plástico amigable con el ambiente.