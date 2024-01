Sebastián Pérez se registra para buscar candidatura de MC a la alcaldía de SLP

Una caravana de autos llenos de banderas naranjas hizo un recorrido por diversas calles de la ciudad, después, la "Casa naranja" fue el punto de partida de una caminata que fue seguida por una batucada hasta llegar al Comité Operativo Estatal de Movimiento Ciudadano, donde Sebastián Pérez entregó la documentación para obtener su registro como aspirante a la candidatura a la Alcaldía por Movimiento Ciudadano.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

Después de un escrutinio a los documentos entregados, recibió su constancia de inscripción y dirigió un mensaje a simpatizantes que lo acompañaron.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

Ahí, agradeció el acompañamiento de su familia y de representantes de diferentes colonias de la ciudad; señaló que el proyecto que encabeza es ciudadano y plural, y que cuenta con el apoyo de Movimiento Ciudadano, "yo no estoy afiliado a ningún partido político y no me están condicionando nada, simplemente que hagamos una campaña con alegría y que sea un gobierno que le sirva a la gente".

Destacó que "San Luis no puede ser la ciudad de los "apoyos" acondicionados, no puede ser la dádiva ni la dispensa, debe ser -y yo sueño que sea- de los derechos, del derecho al agua, el derecho a la ciudad, el derecho a la seguridad".

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

También se comprometió a integrar a los jóvenes y a las mujeres a su proyecto, así como a "regresar su presupuesto" a Villa de Pozos, aunque aclaró que esto no significa que se oponga a la municipalización de la delegación.

Respecto a su paso como Secretario General en la administración municipal de Xavier Nava Palacios, dijo sentirse orgulloso de ser navista "como cientos de mexicanos y de potosinos en específico", y manifestó que las diferencias que hay entre el grupo en el poder y Xavier Nava, están en el ámbito personal, por lo que no tienen porqué afectarlo en su campaña.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

Manifestó que la campaña debe ser de respeto y propuestas, "San Luis no está para banalidades ni para intercambios políticos, tiene que haber un proyecto de gobierno que la prioridad y el protagonista sea la ciudadanía".

En ese sentido aseguró que será respetuoso de los aspirantes a la Alcaldía por los otros partidos, aunque también "vamos a decir las cosas con claridad y vamos a decir todas las condiciones de lo que estamos viendo, porque no me he alejado de las colonias, y no he visto a nadie de ellos trabajando", inclusive acusó que el Presidente Municipal en turno "no pudo, no puede y no podrá, y por eso ya se va; la gente me lo dice abiertamente, hay una ausencia total de servicios, de seguridad, se vendió como el experto de la seguridad y hoy en día la gente en las colonias sufre y vive esto todos los días".