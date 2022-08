Se vive violencia de género en la Canaco

"Canaco es el epicentro del machismo en San Luis Potosí", con dichas palabras, Fernanda Álvarez Montejano anunció que fue expulsada del organismo empresarial después de haber denunciado violencia de género en el mismo.

El pasado mes de marzo, la presidenta de la Sección de Jóvenes Canaco, Fernanda Álvarez, denunció discriminación en el organismo empresarial en su contra, bajo el argumento de que era la representante juvenil más mediática que había tenido la Cámara y que como tal, representaba una competencia para la próxima presidencia de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur).

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Ella denunció violencia de género ante la Fiscalía Especializada de Atención a la Mujer, misma que dijo, ha sido "totalmente omisa" ante su denuncia; también recurrió a la Comisión de Equidad y Género de la Canaco -en la cual sólo tiene participación una mujer-, pero ahí le hicieron la sugerencia de retirar la denuncia ante la Fiscalía, entonces recurrió a la Comisión de Honor y Justicia de la Cámara, misma que este jueves presentó su resolución al Consejo de la Canaco, que consiste en expulsarla a ella del organismo empresarial.

Álvarez Montejano señaló que la resolución no le sorprende, y que el argumento para expulsarla es que antes de hacer pública su denuncia y recurrir a la Fiscalía, "debí quejarme con ellos, de que ellos mismos me estaban atacando y no debí exponerlos".

Mientras que para el presidente de la Canaco, se estableció una “amonestación enérgica, que seguramente tiene que ver con pretender evitar escándalos mediáticos que al parecer, es lo que más les preocupa a ellos"; esto a pesar de que dijo, hace unos días, personal de la Canaco presentó una queja colectiva por malos tratos y hostigamiento contra el presidente del organismo empresarial.

Explicó que raíz de la situación que ha vivido, en estos meses estableció contacto con abogadas y colectivas, que tuvo como resultado una propuesta entregada este mismo jueves, para modificar los estatutos de la Canaco y que la Sección de Jóvenes sea elevada a Comisión, además de que se establezca la alternancia de género en la presidencia del organismo, "porque cada vez que hemos intentado llegar (las mujeres) y alguien se postula, algo pasa que nos quitan del camino", prueba de ello, destacó, es que la Canaco no ha tenido ni una mujer presidenta.

Finalmente, llamó a no tolerar más comportamientos machistas, aún cuando éstos vengan de amigos o personas cercanas, "demos un recado de altura, que el mensaje permanezca: Toda violencia contra las mujeres será castigada y evidenciada".