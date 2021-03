Se van ocho diputados en busca de nuevos cargos

Ocho diputados solicitaron licencia por tiempo para participar en los procesos electorales y sus suplentes rindieron protesta, para comprometerse en que el trabajo del Congreso del Estado no se verá interrumpido ni tampoco los ciudadanos se van a quedar sin representación.

Los diputados que dejaron la LXII Legislatura son María del Consuelo Carmona Salas, Mauricio Ramírez Konishi, Laura Patricia Silva Celis, Paola Arreola Nieto, Ricardo Vilarreal Loo, Cándido Ochoa Rojas, Eugenio Govea Arcos y José Antonio Zapata Meraz cuyo suplente falleció.

Los legisladores suplentes que rindieron protesta son Irma Hernández Hernández, Luis Angel Rocha Nájera, María del Rosario Berridi Echavarría, Dora Elia Arreola Nieto, Antonio Gómez Tijerina, Miguel Lizardo Cuevas y Reynaldo Rodríguez Martínez, señalaron que se dará seguimiento al trabajo realizado en los temas que son fundamentales.

Sin embargo, una vez que sean asignados a las comisiones legislativas correspondientes, podrán impulsar iniciativas que han preparado sobre temas diversos relacionados a las regiones que representan pero de impacto general en el estado, que van a fortalecer la agenda legislativa.

La diputada María del Rosario Berridi señaló que el seguimiento al trabajo de la diputada Laura Patricia Silva será fundamental para avanzar en iniciativas importantes, aunque ella impulsará asuntos relacionados a seguridad y salud que son los que en estos momentos requieren de atención a fondo.

Antonio Gómez Tijerina expuso que temas de catastro y desarrollo urbano son los que va a tratar una vez que se definan las comisiones de las que tomará parte, mientras que la legisladora Dora Elia Arreola expuso que la continuidad permitirá que no se incremente el rezago de iniciativas.

El legislador Reynaldo Rodríguez señaló que no obstante la pandemia, el trabajo en el Congreso del Estado no se detiene ni se detendrá, y por su parte el legislador Miguel Lizardo señaló que los temas electorales que se están viviendo no van a intervenir en el desarrollo del trabajo de los legisladores.

El diputado Luis Angel Rocha manifestó que se continuará con las líneas de trabajo trazadas para entregar resultados eficientes a los ciudadanos, “quienes deben saber que seguirán siendo representados con responsabilidad, compromiso y buscando siempre velar por el interés superior de los potosinos”.