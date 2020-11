Se va el delegado o queman oficinas, advierten en "La Pila"

Habitantes de La Pila se manifestaron en la Delegación para exigir la salida de Pedro Pablo Cepeda Sierra por mentirles y no interesarse en la gente, pues a pesar de haber firmado un documento mediante el cual les permitiría trabajar en el panteón al 30 por ciento de su capacidad, desde el sábado 31 de octubre mantiene cerrado el camposanto.

María Luisa Rivera, representante de la Federación Movimiento Libre y Solidario, y Rafaela Loredo Rivera, líder de los comerciantes de la delegación, expresaron que su inconformidad es con el delegado, el cual, quieren que se vaya.

Local Sacerdotes han enfermado de Covid-19 a causa de feligreses contagiados: Priego

"Es un mentiroso que ha jugado con nosotros, se comprometió a abrir el panteón al 30 por ciento, nos firmó un documento y no nos abrió. Todos los compañeros surtieron, pidieron prestado, todavía venimos el viernes y nos dijo que estaría abierto el panteón, llegamos y había camiones amarrados en cada puerta y había un operativo con patrullas, elementos, cuatrimotos, para reprimirnos y no dejarnos vender", acusaron.

Agregaron que "ya estuvo suave" de que el delegado esté jugando con el pueblo, pues aunque dice que le interesa el pueblo, "es una vil mentira, hoy todavía no abren el panteón y los camiones de basura están tapando el panteón, y aquí, enfrente de la delegación está lleno de basura".

En la entrada de la delegación, el grupo de manifestantes portaron pancartas y lanzaron diversas consignas en contra del delegado: "Pedro Pablo, ojete, el pueblo no es juguete"; "Se va, Pedro Pablo por incapaz"; "Fuera Pedro Pablo, no lo queremos"; "Sacaremos a ese joto, en pie o en moto" y "Vete a robar a otro pueblo, aquí no te queremos".

Los manifestantes también lanzaron un ultimátum, o se va Cepeda Sierra o queman las oficinas de la delegación, pues denunciaron enérgicamente que el funcionario en estos dos años no ha cumplido una sola de sus promesas y solamente se ha dedicado a vivir del erario.

