Se suman a exigencia para sancionar irregularidades denunciadas por el gobierno capitalino

“No permitiremos que haya carpetazo a las más de 10 denuncias presentadas por la actual administración en contra de quienes cometieron diversas irregularidades, sobre todo, el trienio pasado, de ahí que nos sumamos como integrantes del Cabildo a la exigencia del Alcalde, Xavier Nava, de no sólo conocer sino de dar seguimiento a cada una de esas querellas para que se apliquen las sanciones”, declaró el integrante de la Comisión de Alumbrado y Obras Públicas, Jaime Uriel Waldo Luna.

Lamentó que debido a los millonarios desvíos, que están debidamente documentados en cada una de las carpetas de investigación que se entregaron a las dependencias fiscalizadoras, hubo una repercusión negativa porque hubo proyectos que no se realizaron, de ahí la trascendencia de que se resarza ese daño y más en este año, en donde no se espera aumento alguno en las participaciones federales.

De igual manera, dijo que estarán muy atentos ante la posibilidad de interponer más denuncias, puesto que de acuerdo a la Contraloría Interna del Ayuntamiento, continúan surgiendo observaciones que pudieran presumirse como irregularidades por parte de la pasada administración, “y debe quedar claro que no solaparemos a nadie y por ello, no nos quedaremos callados porque de hacerlo, nos convertiríamos en cómplices y eso no va a suceder”.

Dejó muy en claro que no se trata de revanchismo político en contra de alguien en particular, “simplemente es el clamor de la sociedad: que se castigue a quienes abusaron del poder para que no haya impunidad”.

Waldo Luna reconoció que hay tiempos que se deben respetar, “pero sí estaremos muy al pendiente de que la Fiscalía, así como otras dependencias involucradas en estas investigaciones, no le den largas, porque es fundamental que haya sanciones en contra ex funcionarios por las observaciones detectadas”.

Añadió que las revisiones por parte de la Contraloría Municipal siguen en áreas como Tesorería y Adquisiciones, por ello, no descartan interponer más denuncias, además se continuará con el trabajo de revisión para entregar cuentas claras y transparentes a la ciudadanía.

