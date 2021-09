Se reúne Ricardo Gallardo con el Secretario de Gobernación Adán Augusto López

El Gobernador electo, José Ricardo Gallardo Cardona, se reunió este martes con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para establecer una relación institucional de trabajo y coordinación que favorezca la transformación de San Luis Potosí a partir del próximo 26 de septiembre.

“El trabajo coordinado con el Gobierno Federal será de gran importancia para los cambios que vienen para nuestro estado, estamos seguros que tendremos todo el apoyo de la Federación y del Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y del Presidente Andrés Manuel López Obrador porque juntos lo podemos lograr”, afirmó Gallardo Cardona.

El Gobernador electo explicó que uno de los temas en los que será importante el apoyo de la Federación para San Luis Potosí, es el de la seguridad, pues la próxima Guardia Civil que se establecerá en la entidad deberá tener total coordinación con la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de toda la población.

Agregó que de parte de San Luis Potosí existe el compromiso de gobernar con las bases de la “Cuarta Transformación” y con los postulados de no mentir, no robar y no traicionar, y con esto generar bienestar social y justicia para los potosinos.

Dijo además que la reunión con López Hernández fue de mucho provecho para San Luis Potosí, porque quedó garantizado que existirá total comunicación con el Gobierno Federal para aterrizar proyectos, obras y acciones entre el Estado y la Federación, y colocar a la entidad potosina en un lugar privilegiado dentro de la región Centro-Bajío del país.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Gobernación mostró su disposición de trabajar con el gobernador electo y contribuir a que la entidad potosina logre su transformación con todo el apoyo del gobierno federal.