Se reúne Leonel Serrato con líderes de Canacintra

Leonel Serrato Sánchez, candidato a presidente municipal de San Luis Potosí, sostuvo una reunión con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), donde se comprometió a que durante su gobierno municipal los empresarios serán escuchados y no intentará dividirlos de la sociedad.

El abanderado de la coalición «Juntos Haremos Historia» dijo ante las y los empresarios que los gobiernos del PRI y PAN han dañado a San Luis Potosí con un «capitalismo de cuates» porque prefieren no innovar, no democratizar a los sindicatos y no respetar a la propiedad privada. «Ya basta de gobernantes que salvaguardan únicamente los intereses culares».

Cortesía | Candidato a la alcaldía capitalina, Leonel Serrato Sánchez

Por ello se comprometió a generar las condiciones, desde el ayuntamiento capitalino, para que empresarios potosinos puedan acceder licitaciones públicas que permitan generar obra y contribuir al desarrollo de la capital potosina.

El candidato del Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo a la alcaldía capitalina destacó que aspira a ser el líder del cambio y reiteró que el sector empresarial, al igual que todos los sectores de la sociedad, serán prioridad durante su gobierno.

Leonel Serrato dio a conocer sus propuestas de gobierno municipal y también escuchó las propuestas de las y los integrantes de la Canacintra, donde coincidió con ellos en que debe posicionarse a San Luis como una ciudad desarrollada y dijo que para ello es necesario que el municipio cuente con abasto de agua potable en todas las zonas, buenas vialidades y un esquema de seguridad eficaz que garantice una ciudad viable, tanto para sus habitantes, como para sus visitantes y para quienes quieren invertir en ella.

