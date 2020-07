Se redoblarán esfuerzo por parte de cuadrillas de Sana Distancia

Se estará redoblando el trabajo de las cuadrillas de sana distancia, esto tras el panorama que prevalece en la capital potosina y su regreso a semáforo rojo, así lo indicó el Presidente Municipal, Xavier Nava Palacios, “modelo que es único en todo el país y que nos ha permitido coordinar acciones con la misma ciudadanía”.

Dijo que, tras poner en marcha esta estrategia en la primera fase, se atendieron más de 500 llamados con los que la sociedad potosina ayudó a las autoridades municipales a detectar establecimientos que incumplen con las medidas sanitarias o han abierto pese a que no lo tienen permitido.

Cortesía | Ayuntamiento

Los teléfonos que habilitó el Ayuntamiento de San Luis Potosí y que puede ocupar la población para denuncias y reportes son, 4444 91-72-11, y con terminación 12 y 13.

Nava Palacios apuntó, que las supervisiones continuarán en atención a la situación que prevalece por la cadena de contagios que siguen por el Covid-19 en esta ciudad

“No podemos permitir que unos pocos pongan en riesgo al resto de la población, de ahí la importancia del trabajo de las cuadrillas de sana distancia y son un ejemplo a seguir en el país” comento el alcalde potosino.

Por su parte, la vocera del Comité Municipal de Seguimiento y Asesoramiento COVID-19, Adriana Urbina Aguilar, reafirmó que se intensificarán las labores de las citadas cuadrillas.

Es por ello que se pone a disposición de la ciudadanía los teléfonos antes señalados donde se puede exponer a las autoridades capitalinas alguna queja o denuncia de algún comercio, negocio o establecimiento que no tenga permitido abrir en semáforo rojo, incluso algún particular que no respete las medidas sanitarias actuales.

Recordó que las labores de las cuadrillas de sana distancia municipal se realizan los siete días de la semana en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.