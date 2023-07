Se realiza premiación del concurso Lluvia de Colores

Con artículos en especie, este viernes se realizo la premiación del concurso Lluvia de Colores, organizado el objetivo de que los niños del sistema educativo del municipio de la capital fueran vigilantes del cuidado del agua, involucrando a sus padres de familia, a sus maestros, a directivos y a toda su comunidad.

Así lo dijo la regidora María de los Ángeles Hermosillo, presidenta de la Comisión presidenta de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el cabildo de la capital quien destacó que dado el éxito del concurso, se tiene la idea de trasladarlo a otras escuelas a petición de las dependencias educativas, ya sea de gobierno federal, estatal o municipal.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Incluso en otros municipios, desde que hubo la campaña de ciérrale a la llave, no ha habido otras y el agua se está acabando, tenemos que cuidarla, la cultura del agua tenemos que trabajarla, normarla y legislarla, y aunque ya se hace, el involucramiento de los niños en ello es muy importante”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Agrego que se decidió en las comisiones del Agua, Educación, Cultura y Servicios Municipales, que la premiación no se diera en efectivo sino más bien en especie de acuerdo con lo que cada menor ganador pidiera, lo que quisiera, o necesitara.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Hubo quien solicito desde artículos escolares hasta tablets, material de pintura, y hasta una ventana que no tenía en su vivienda, recorrimos todas las escuelas, fue una iniciativa de un impacto social grande, porque no solo recibimos participación de las escuelas municipales si no de muchas otras, recibimos trabajos extraordinarios, nuestros niños son unos artistas”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

La regidora celebró la gran respuesta que se tuvo por parte de educandos no solo de escuelas del sistema educativo municipal, sino de muchas otras también, “recibimos trabajos de identidad y cultura potosina, de sus gustos y creencias, la Cultura del Agua debemos trabajarla desde pequeños, y los niños están muy interesados en el cuidado del agua”.