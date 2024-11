Se queja Gallardo del Ayuntamiento de SLP: “por debajo nos chinga”

Desde hace un buen tiempo el gobierno del estado tiene listo un proyecto para rehabilitar la alameda Juan Sarabia, se trata de un plan que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha frenado de muy mala manera por un tema político.

Así lo aseguró el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien añadió que “el Ayuntamiento de San Luis Potosí y el INAH se han convertido en un lastre en el tema de la evolución de la infraestructura en la capital, no nos dejan caminar ni avanzar”.

Lo anterior a pregunta expresa de El Sol de San Luis acerca de su opinión sobre el proyecto de Enrique Galindo para construir un desnivel en dicho parque, el tema de la Alameda está igual a lo que sucede en el Parque de Morales “proyecto que está detenido y aunque hemos estado haciendo obras y vamos a un 20 por ciento ya lo tendríamos que haber terminado; es una desgracia que el municipio se oponga por intereses políticos”.

El mandatario estatal afirmó que “el Municipio declara que sí nos va a dar el permiso y que nos va a ayudar, pero por debajo nos chinga, no nos da el permiso y nos tiene bloqueados”.

Consideró que ellos tuvieron mucho tiempo para haber rehabilitado el Parque de Morales, “nunca lo hicieron y cuando ven que entra el Estado, nos empiezan a parar y a frenar, no lo quieren dejar arrancar, nosotros vamos a seguir insistiendo, el Parque Morales va a ir porque va a ir, y la Alameda también tiene que hacerse”.

Cuando llegan las máquinas el encargado del Parque de Morales las saca y no las deja trabajar, acusó el gobernador, “no entendemos el actuar del municipio, espero que no sean indicaciones del alcalde, porque me llevo muy bien con él, no pensaría que (él) lo está haciendo”.

Finalmente, con respecto a la pregunta original en torno al proyecto Alameda, Gallardo Cardona reiteró que “desgraciadamente son gente recomendada que viene de México, no son potosinos, no conocen a San Luis Potosí ni la historia de la Alameda, para ellos ha sido muy fácil estar poniendo pretextos para que no arranquemos ese proyecto, esperemos que ahora sí nos dejen hacerlo y poderlo arrancar”.