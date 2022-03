Se necesitan personas honorables para creer en los políticos: Iglesia

Se necesitan personas honorables para poder creer en los políticos, señaló Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Luego de la "desbandada" de panistas hacia Movimiento Ciudadano, Priego Rivera dijo no juzgar a los ex panistas, sin embargo destacó que la Iglesia está a favor de la fidelidad, "sobre todo a favor de la coherencia, ¿cómo vas a hacer para conciliar un partido conservador en este caso como lo es el PAN, con los principios de un partido que se autodenomina liberal?, no lo sabemos".

Señaló que además, será difícil que justifiquen este cambio de partido ante las personas que un día votaron por ellos, "¿qué pensarán cuando te vean en otro (partido)?, el hecho en sí es que el ciudadano se está cansando de la política, el ciudadano cree que la capacidad de cambiar a México no vendrá de los políticos, porque estamos viendo que los políticos bailan al son que les tocan".

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Agregó que "en la medida que la gente percibe oportunismo ya no votará, se abstendrá, los castigará", e insistió en la necesidad de que haya políticos honorables que no renuncien a su honor por un cargo que además no está seguro, "de otra manera nos sentimos traicionados porque entonces descubres que lo que buscan es un cargo personal, no el bien común".

Priego Rivera mencionó que en el caso particular de los ex panistas que anunciaron su adhesión a Movimiento Ciudadano, "no tengo porqué poner en tela de juicio su honestidad" respecto a que este cambio haya sido producto de una reflexión seria y que buscarán el bien de San Luis Potosí, sin embargo insistió en que "sí valoramos la fidelidad".