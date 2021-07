Se mantiene cultura de reciclaje de basura electrónica en SLP

A fin de evitar la contaminación del medio ambiente con desechos electrónicos por los posibles químicos o sustancias tóxicas que contienen los dispositivos, la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, pone a la disposición de la ciudadanía un contenedor especial para disponer correctamente la basura de desechos electrónicos de la ciudadanía.

Se invita a la ciudadanía a desechar de manera correcta sus artículos eléctricos que ya no utilizan en el contenedor instalado en el estacionamiento de la Unidad Administrativa Municipal.

A la par, se reiteró el llamado a la ciudadanía en general a que no dejen este tipo de basura en la vía pública para evitar no sólo la contaminación en calles, avenidas y/o camellones, sino para que no se colapsen las alcantarillas o bocas de tormentas.

Se reveló que este depósito está disponible para su uso las 24 horas, donde se recibirán todo tipo de pantallas de televisión, computadoras, radios, monitores, lámparas y cualquier aparato de consumo eléctrico.

También se recordó que dentro de las acciones emprendidas para reciclar, dentro de cada dirección del Ayuntamiento capitalino se encuentran instalados cestos especiales para recolectar pilas de litio, así como botes en los pasillos de la Unidad Administrativa para recolectar medicamentos caducos y poder disponer correctamente de estos.

Esta dependencia capitalina insistió en el exhorto a la población potosina a disponer de manera correcta no sólo los desechos electrónicos, sino la basura doméstica y en este caso en particular, respetar los horarios y rutas de recolección establecidos por la empresa concesionaria.

