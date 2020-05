Se mantendrá en la capital potosina la "Sana Distancia" anuncia Protección Civil

La Unidad de Protección Civil implementará nuevos protocolos a respetar durante la contingencia sanitaria, para la próxima reapertura de algunos giros.

El titular de la dependencia, Adrián Álvarez Botello, señaló que participó en una reunión de gabinete municipal, en la que se decidieron nuevas estrategias a seguir en los próximos días, y que en breve se darán a conocer. Indicó que el próximo levantamiento de la cuarentena "no quiere decir que todas las medidas preventivas las dejemos a un lado, hay que activar poco a poco las actividades de la ciudad sin descuidar sana distancia", señaló.

"No queremos ver a la gente en la calle, todavía hay que seguir las medidas precautorias, implementar estrategias para esa vuelta a la normalidad, la contingencia no termina, estamos en nivel alto, el pico no llega pero si algunas actividades se van a reanudar en breve", dijo.

Reconoció que con la entrada de la industria automotriz, entre otras, se activan muchas otras empresas, se generan ciertas necesidades alrededor. "El sector económico irá abriendo poco a poco, de manera escalonada", recordó, pero deben integrar a sus programas de Protección Civil respuestas a posibles contingencias, rediseñar espacios y una nueva logística.

"Si queremos que la contingencia pase, ayudemos para que esto pase más rápido; si no, regresamos otra vez", agregó.