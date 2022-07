Se manifiestan trabajadores de salud en la Ciudad de México

Un grupo de trabajadores de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, se manifiestan en la Ciudad de México, junto con otros trabajadores de la República Mexicana, para denunciar que se eliminó el Ramo 12 que es un recurso con que se contrataba a los trabajadores y se administraban diversos programas sanitarios.

Trabajadores de la salud no tienen prestaciones laborales, algunos cuentan con décadas de antigüedad y aún así, no les dan una base, tampoco pensión, hay recorte de personal, les quitan contratos laborales, no les renuevan contratos, renuevan algunos contratos con pocos meses, simulan periodos laborales de 3 meses para aprovechar las vacaciones y despedirlos, no tienen derecho a enfermarse y tampoco tienen derecho a la salud, ya que no cuentan con seguro médico, a pesar de ser integrantes del sector de la salud.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

"A todo mundo se nos había dicho que cuando menos teníamos nuestro contrato hasta el 31 de diciembre y de pronto nos dicen a nosotros, aquí en San Luis Potosí, el 27 de junio, que para el día primero de julio, ya no tenemos contrato, desconocemos cuántos estamos en esta situación, pero estamos conformándonos para manifestarnos en México, la preocupación es cómo vamos a llevar el sustento a nuestras familias", menciona uno de los trabajadores afectados por esta situación y que pidió guardar el anonimato para evitar represalias del sector en el que se desempeña.

La problemática con los trabajadores de la salud es generalizada en el país, por eso se están organizando en manifestaciones para protestar contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para recordarle que prometió basificar y reglamentar la labor de los empleados de este gremio.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

"En este año se nos contrató hasta marzo, se justificó en que llegaba tarde el recurso, pero todavía después de esos meses se tardaban 3 quincenas en pagarnos, no sabemos en razón de qué, porque nunca nos dicen nada. En mayo entró el IMSS bienestar y se nos dijo que todos estábamos considerados y que nos íbamos a cambiar al tipo de contrato y sería continuo hasta el 31 de diciembre con promesas de vacaciones y seguro social, pero ya se nos dijo que nos mantendremos con el contrato normal, pero este primero de julio ya se nos dijo que todos a nuestras casas, y las dos quincenas que hemos trabajado, se nos van a pagar a menos de la mitad, porque no sé renovó el contrato normal.

Actualmente se coordinan trabajadores de los diversos centros de salud, Incluso en Estados como Zacatecas y ya tienen preparadas demandas laborales grupales contra las instituciones sanitarias y se espera que pudieran hacer lo mismo aquí en San Luis Potosí.

"No nos vamos a quedar de brazos cruzados, no tenemos miedo, ya conocemos las experiencias de compañeros como que los quieren bloquear, los reintegran con un sueldo de risa y cosas así, no tenemos miedo nos da más miedo despertarnos en estos días sin saber qué les vamos a dar de comer a nuestras familias".