Se manifiestan por justicia 21 familias de desaparecidos

El colectivo de familias buscadoras Voz y Dignidad por los Nuestros A.C., realizó un contingente y mitin en el municipio de Matehuala, SLP., para llevar su consigna de lucha y exigencia por las recientes desapariciones de adolescentes pertenecientes a esta localidad.

La familia de Osiel Adonai González García, adolescente desaparecido en el año 2020, fue quien encabezó esta pequeña marcha que se dirigió hasta las instalaciones de la Policía Municipal, acompañados por supuesto de otras 20 familias víctimas también de desapariciones forzadas.

“Antes que nada un enorme agradecimiento hacia el apoyo brindado a mi familia González García y especialmente para mi flaquito hermoso (Osiel Adonai), a todos y cada uno de los familiares de nuestros desaparecidos muchísimas gracias. También quiero reconocer el apoyo brindado por Voz y Dignidad por los Nuestros SLP A.C., a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas por su acompañamiento en este proceso de búsqueda tan difícil para nosotros. También aprovecho para decirle a mi hijo Osiel que donde quiera que se encuentre, lo voy a seguir buscando. Hijo primeramente Dios te voy a encontrar así será mi último aliento pero se que lo lograré con Dios por delante hijo, te amo al igual que mamá y hermanos, demás familiares te extrañamos demasiado”, refirió el señor Antonio Garay, padre buscador.

Por su parte representantes de esta organización manifestaron que el llevar a cabo esta marcha, era una muestra de apoyo al caso del joven Osiel Adonai y todas las familias matehualenses que, se encuentran en las mismas circunstancias y que buscan ser escuchadas.

“Estamos apoyando a la familia González García, quien ya tiene un año buscando a su hijo desaparecido en las calles de San Luis Potosí, es por eso que Voz y Dignidad se encuentra respaldando y abrazando su exigencia de justicia”.

“Ya han pasado 12 meses en que las autoridades no han avanzado en las investigaciones y por ende no se ha podido dar con el paradero de este adolescente, no se han implementado todas las acciones de búsqueda necesarias”.

“También esta acción es un recordatorio para que la sociedad trabaje en conjunto con nosotros y, comparta y viralice nuestras historias de búsqueda, pues las desapariciones no cesan y no paran, continúan en aumento pues los desaparecidos siguen siendo de todos y necesitamos que se apiaden de todas las familias que estamos sufriendo la ausencia de un familiar, pues es un gran flagelo la desaparición de un ser amado”, mencionó Edith Pérez representante de esta organización.

También denunciaron que hasta el momento a pesar de contar ya con la creación de un Centro de Investigación Forense -único en el país-, aún cuentan con cientos de restos óseos y la localización de decenas de fosas comunes que necesitan ser investigadas.

“Estos restos u osamentas, ni siquiera se les ha realizado la necropsia pertinente ni un registro adecuado. Hasta el momento el Fiscal no nos ha podido referir cuántas fosas comunes hay hasta el momento en el Estado y en cada municipio, entonces mucho menos tienen conocimiento de todas las fosas clandestinas que han sido localizadas”, refirieron integrantes de esta organización.

Por último familias víctimas de desaparición forzada, hicieron hincapié en que visitarán al nuevo gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, para informarle acerca de todo el trabajo que conllevan la búsqueda de personas y que en este nuevo gobierno no piensan quedarse con los brazos cruzados y que lo exhortan a que conozca el trabajo de familias que día con día, buscan a sus desaparecidos hasta en los lugares más inhóspitos y peligrosos que se pueda imaginar.