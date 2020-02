Se manifiestan maestros jubilados de Telesecundaria

Maestros de telesecundaria desquician la ciudad bloqueando vialidades de la capital Potosina ya que insisten los jubilados y pensionados a la sección 26 del sindicato nacional de trabajadores de la educación que sigue pendiente el pago del fivite, Qué es un fondo creado para realizar préstamos a docentes.

, primero se manifestaron en las afueras del congreso del estado de San Luis Potosí exigiendo que se les entregué el 5% de este fideicomiso para la vivienda de los trabajadores de telesecundaria en San Luis Potosí el cual fue creado en 1993 con la finalidad de dar préstamos a los docentes para que pudieran comprar reparar o ampliar su casa Sin embargo nunca se hizo una aportación cuando se retiraban los fondos de vivienda.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Después de instalarse en congreso del estado en su sede de Hidalgo se dirigieron a la calle de avenida Universidad donde afirmaron que más de 1500 maestros potosinos están siendo afectados por esta situación y se les adeudan entre 500 a 600 millones de pesos.

encabezados por Salvador Rosas, señalaron que hay un descontento generalizado en contra de las autoridades porque no realizan el correcto pago de este fondo.

Provocaron un tremendo caos vial y la inconformidad de muchos ciudadanos que deseaban transitar por la zona.

"estamos peleaando la devolución del 5 por ciento de vivienda desde hace 7 años, y sus rendimientos y que se asegure nuestra permanencia del pago de nuestra pensión puesto que pensiones esta al borde de la quiebra".

Este día se reunirían con autoridades locales quienes no llegaron a la cita, es así que se inconformaron y decidieron salir a las calles a protestar tapando las calles, la comisión no llegó sólo dos personas pero eso no nos resuelven los problemas".