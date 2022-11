Se manifiestan en contra de la violencia, señalan a la CEEAV y FGE de maltrato a víctimas

Víctimas de la violencia pertenecientes a la Asociación de Fe y Esperanza Christian, se reunieron a las afueras de Palacio de Gobierno para manifestar su inconformidad y rechazo hacia la apatía e indiferencia de las autoridades encargadas de la importación de justicia.

En este caso, en específico señalaron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, CEEAV, de revictimizarles y ser carentes de empatía ,al no brindarles el acompañamiento adecuado a cada uno de sus caso.





Por lo que denunciaron a la Directora de Asesores Jurídicos Erika Betsabé Martínez Ledesma a quien. Señalaron de haber incurrido en actos de discriminación hacia la defensora de derechos humanos María del Rosario Torres Mata.

Sumado a esto, exhibieron las omisiones en las que ha incurrido tanto a la fiscalía general del estado, como el poder judicial del estado, específicamente en la impartición de justicia penal, que consideran ha obstaculizado las expectativas de justicia de las víctimas de la violencia y de la delincuencia.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

"Existen demasiadas carpetas que no han avanzado en la investigación, porque los agentes del ministerio público no tienen control sobre los cuerpos de la policía de investigación, y por ello las carpetas de investigación no se judicializan, y por lo tanto las personas probables responsables quedan impunes por los hechos que se les atribuyen"

En cuanto al poder judicial, reclamaron una tardanza excesiva en los trámites de los expedientes, así como la falta de notificaciones a las partes que tienen que acudir a las audiencias, lo que tiene al sistema completamente saturado, retardado en las etapas del proceso, lo que ha provocado que en muchas ocasiones los inculpados que llevan más de 2 años en prisión, obtengan su libertad debido a estas negligencias.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Luego de una hora de manifestación, el Secretario General de Gobierno Guadalupe Torres Sánchez, mantuvo el diálogo con las víctimas a fin de acordar acciones que puedan dar solución a sus demandas.