Se manifiesta la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UASLP

Consejeros alumnos de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, se manifestaron este día tras conocer los dichos de su director general Heriberto Méndez Cortés que pretende recortar la línea de autobús para esa institución educativa y otros proyectos que no van con la institución como recorte presupuestal.

Los quejosos encabezados por Edgar Gustavo Morales Méndez, expresaron que además este nuevo proyecto educativo está limitando la dinámica estudiantil, contrario a lo que ellos quieren como una extensión de horarios y más rutas de camiones urbanos "se quiere recortar el recorrido hasta Soledad y esto no es factible para una gran mayoría de los de la Universidad".

Hoy entregaron un pliego petitorio a la rectoría de la máxima casa de estudios encabezada por Alejandro Zermeño Guerra al no concordar con los criterios que esta emitiendo su directivo.

Son mil 200 los alumnos los que están en la institución y se verían afectados unos 700 con la reducción de líneas de camiones de la institución "anteriormente teníamos presupuesto para un autobús, actualmente contamos con 6 autobuses de la institución y lo que estamos buscando son rutas adicionales, nuestra población es foránea y por eso no estamos de acuerdo con el recorte de rutas ni del número de autobuses, esto no es benéfico porque muchos de nuestros compañeros vienen de varias comunidades y se trasladan por este medio, como representación estudiantil no permitiremos que esto suceda porque se afectaría a más del 50 por ciento, incluso también podemos decirles que se ha reducido el personal docente por eso hay duda del rumbo de la institución".