Se implementa programa "Escuela Segura en Vacaciones"

En esta temporada vacacional decembrina, con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como de los 58 ayuntamientos, además de las asociaciones de Padres de Familia, se implementa el programa “Escuela Segura en Vacaciones”, el cual establece acciones con el fin de prevenir robos y acciones de vandalismo en las instituciones escolares, así lo mencionó el Secretario de Educación de Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz.

Mencionó que se giraron instrucciones a directores de área, supervisores generales de sector, supervisores de zona y directores en las escuelas de los niveles y modalidades de educación básica de todo el estado, para que en colaboración con los padres de familia se establecieran acciones para vigilar al interior y exterior de los planteles.

Ramírez Díaz, dijo que la colaboración de padres de familia es importante en dicha campaña para que las recomendaciones emitidas puedan implementarse exitosamente en los planteles escolares, esto a través de los Consejos Escolares de Participación Social, las Asociaciones de padres de familia, así como los Comités de Prevención y Seguridad Escolar de cada plantel, entre las principales acciones efectuadas, fue la integración de comisiones para realizar rondines de vigilancia para mantener una coordinación con los vecinos del plantel para que ayuden a reportar cualquier anormalidad que se registre, en caso de detectar a una persona merodeando la escuela, informar a su enlace operativo de la secretaría de Seguridad Pública que les fue proporcionado y de igual manera comunicarse de inmediato al Sistema de emergencias 9-1-1 ó Denuncia Anónima 089.

Además programar actividades de mantenimiento, poda de árboles, pintura, aseo, etc., con presencia de padres de familia, poner en salvaguarda temporal, equipo de cómputo, cañones, pantallas, etc. y no dejar valores de dinero en efectivo y se pide mantener contacto con el enlace operativo proporcionado, con el fin de atender de inmediato cualquier incidente y, en el caso de que se presente un hecho delictivo, deberán presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.