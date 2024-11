Se han registrado al menos 4 aspirantes a jueces y magistrados por SLP

A dos semanas de haber iniciado el proceso de inscripción para participar en la elección judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) registra cuatro aspirantes por San Luis Potosí, mientras que en el Poder Legislativo se emitirá información detallada hasta el próximo 25 de noviembre, una vez que concluya el plazo de inscripción.

Al cierre de la segunda semana de inscripción para postularse a los cargos de juez de distrito y magistrado de circuito, la SCJN registró los primeros interesados en ocupar uno de estos cargos en San Luis Potosí, se trata de dos aspirantes a un juzgado mixto, y dos más a una magistratura en especialidad civil y administrativa.

En lo que compete al Comité de Elección del Poder Legislativo conformado por la Cámara de Diputados y el Senado, Andrés García Repper Favila, integrante del Comité, informó que hasta la noche de este viernes se habían recibido 2 mil 200 registros en general, sin embargo indicó que "no tenemos una cifra desagregada por estado, edad, etcétera, porque primero vamos a revisar los documentos y decirles qué les falta para subsanar".

En ese sentido, manifestó que será hasta después de que cierre el plazo de registro, el 24 de noviembre, cuando se pueda proporcionar información desglosada de los aspirantes, "no queremos adelantar cifras porque no podemos decir si ya cumplieron los requisitos".

Respecto al bajo registro que se reporta en el Poder Judicial, mencionó que esto pudiera deberse a que ahí se establecieron más requisitos, "el proceso de la Corte es una tramitología, con reglas adicionales", pues cada Poder decidió qué requisitos iba a solicitar conforme a la Constitución.

Y aunque de momento no se ha planteado, no descartó que se amplíe el plazo de registro, pues indicó que se han recibido varios comentarios al respecto, pero es una decisión que tocará al Senado, "la gente se está tardando en reunir sus papeles porque no sabían si se iba a realizar el proceso o lo iba a detener la Corte, muchos están sacando su título, sacando copias certificadas, reuniendo cartas de recomendación".

Finalmente, García Repper destacó que ésta es una elección atípica porque no habrá examen, "lo vamos a determinar por el currículum, las calificaciones, la experiencia personal y la entrevista".