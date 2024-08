Se han registrado 3 casos de lepra en lo que va de 2024 en SLP

En 2023, se registraron casos de lepra en 24 estados del país, con un total de 618 personas bajo vigilancia postratamiento. De estos, el 84 por ciento fueron casos multibacilares, que son más graves y contagiosos, mientras que el 16 por ciento restante fueron paucibacilares.

Los estados con municipios que tuvieron una prevalencia mayor a un caso por cada 10,000 habitantes fueron Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán, es así que esta enfermedad se sigue considerando como un problema de salud pública en México, aunque no en niveles de emergencia, según datos de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República Mexicana.

Las áreas de la salud, han enfatizado la importancia del diagnóstico temprano y del tratamiento adecuado para evitar la propagación de la enfermedad y minimizar las secuelas graves, por eso es importante mencionar que es una enfermedad curable y su tratamiento es gratuito en México, aunque el proceso puede durar entre seis meses y dos años, dependiendo de su gravedad.

En México, se ha alcanzado su eliminación como problema de Salud Pública desde el año de 1990, al haber logrado menos de 1 caso por cada 10 mil habitantes, sin embargo, aún existen áreas de oportunidad para seguir combatiendo esta enfermedad hasta su control definitivo. En San Luis Potosí, se han diagnosticado 3 casos nuevos hasta el momento, lo que mantiene la incidencia de casos en comparación con el año pasado, los pacientes se encuentran en tratamiento y seguimiento por parte de personal de los Servicios Estatales de Salud, SES.

Alicia Torres De la Rosa, Coordinación Estatal de Micobacteriosis de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, señaló que la lepra es una enfermedad transmisible, producida por una bacteria denominada Mycobacterium Leprae (o bacilo de Hansen), la cual afecta la piel y nervios periféricos de miembros superiores e inferiores, ojos, vías aéreas superiores, y en su forma más severa, ganglios y órganos internos como hígado, bazo y médula ósea.

Cuando una persona se infecta, transcurre un periodo de tiempo de incubación promedio de 3 a 5 años antes de la aparición de signos y síntomas de la enfermedad, es poco contagiosa, no es hereditaria, no es una enfermedad letal, pero si no se diagnostica y se trata a tiempo puede producir daños físicos y complicaciones permanentes que pueden generar alguna discapacidad.

La Lepra se contagia directamente del enfermo sin tratamiento a la persona sana a través de las vías aéreas por medio de las gotitas de flush que saca la persona enferma al toser, estornudar, hablar.

“Se estima que el 95 por ciento de las personas tienen resistencia natural a la bacteria, y solo un 5 por ciento es susceptible de contraer la enfermedad, toda vez que exista un contacto íntimo y prolongado con un paciente de lepra. Afecta principalmente la piel y se caracteriza por la aparición de manchas descoloridas o café-rojizas en cualquier parte del cuerpo, estas manchas no tienen vello, no sudan y no duelen”.

La lepra es curable, siempre y cuando se administre una combinación de medicamentos específicos denominada poliquimioterapia (PQT) y este tratamiento es gratuito en todas las unidades de salud. Por lo que, si algún familiar o persona presenta en alguna zona del cuerpo una mancha en la que se ha perdido la sensibilidad, el vello y la sudoración, acuda de inmediato a cualquier unidad de salud, para que sea valorado por personal capacitado, se le realicen exámenes y pruebas necesarias para confirmar o no Lepra y pueda recibir tratamiento oportuno evitando así complicaciones.

