En 2023 se han realizado 25 trasplantes en San Luis Potosí

En lo que va del año están realizando en San Luis Potosí, en lo que va de este 2023, unos 25 trasplantes, según informó Eusermin Gámez Gómez, Director General del Centro Estatal de Trasplantes (CETRA).

El trabajo hecho por los profesionales de la salud ha provocado que nos ubiquen entre los primeros cinco lugares a nivel nacional, por ese motivo los Servicios Estatales de Salud, SES, le recuerda a la población la importancia de la donación de órganos, ya que una sola persona puede salvar la vida de hasta 108 seres humanos.

La necesidad del trasplante no distingue género, estrato social o etnia. Los pacientes que requieren un órgano o tejido para recuperar la salud, renuevan la esperanza con cada acto de generosidad de una familia donante o de un donante en vida, para ser donante en vida se requiere ser mayor de edad, en pleno uso de facultades mentales y que la donación no afecte nuestra salud. Para ser donantes al fallecer, se requiere la autorización de nuestra familia, y que no se produzca un daño al receptor.

Una persona donante puede recuperar la salud de hasta 108 más, de acuerdo con la Ley General de Salud en su Artículo 321 todos somos donantes (consentimiento tácito a la donación) a menos que hayamos manifestado que no queremos serlo, también podemos realizar el consentimiento expreso, ante notario público y con dos testigos, y es importante informar a nuestra familia, pues es a ellos a quienes se les preguntará nuestra decisión llegado el momento.

Se menciona que en el caso de un paciente con hepatitis, puede ser donante para otro que ya tenga la enfermedad, igualmente con otros padecimientos como el VIH, los pacientes recuperados de COVID-19 también pueden ser donantes, en el caso de neoplasias (cáncer) se puede ser donante al transcurrir 5 años libres de la enfermedad. En general se puede ser donante siempre que haya un receptor compatible al que podamos ayudar, la evaluación es individual.

Se puede solicitar información al Centro Estatal de Trasplantes pues se trata de un servicio totalmente gratuito, y pueden contactar a las redes sociales para que se resuelvan las dudas con respecto a este sensible tema.