Se han acumulado 197 robos de transportes en lo que va del año: AMOTAC

El sector transportista potosino cerrará el 2021 con números rojos en materia de seguridad, pues ya son 197 unidades que les han robado a los empresarios de este gremio, tan sólo en lo que va de este año, y, a la fecha, ninguna ha sido recuperada.

Señaló lo anterior el consejero nacional de la Asociación Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), Raúl Torres Mendoza, quien manifestó que, la inseguridad en las carreteras federales se ha vuelto más preocupante, porque, en promedio se están registrando 8 robos al mes, pero en varias ocasiones los hechos se incrementan hasta 15 atracos mensuales.

En ese sentido dijo que, lo más alarmante es que ninguno de los transportes que les han robado se han logrado recuperar, ni siquiera los remolques de los camiones, puesto que, anteriormente se llevaban sólo la carga y se lograba recuperar el camión vacío, pero ahora, ya ni eso.

“Lo que nosotros cuestionamos al Gobierno Federal, ¿qué les están haciendo a los remolques?, porque ya no se encuentran. Anteriormente nos robaban la carga, pero encontrábamos el camión o el remolque, ahorita ya no. No queremos pensar que la autoridad pudiera estar coludida con la delincuencia”, expresó.

Torres Mendoza lamentó que la inseguridad esté “desfalcando” a los transportistas potosinos, pues adquirir una unidad de transporte nueva cuesta alrededor de 2 millones 450 mil pesos, pero con la situación económica actual, es imposible para ellos adquirirla. Asimismo, dijo que por cada unidad que les es robada a los hombre-camión, se pierden entre 4 y 5 empleos directos e indirectos.

“Muchos compañeros que les roban sus unidades terminan buscando otra, pero que tenga cuando menos 10 años de trabajo, para que el precio sea más accesible. Está muy complicada la situación para el transporte potosino, y a nivel nacional, por la inseguridad que hay en las carreteras”, agregó.

