Se encuentra en el limbo la elección de la Canaco-Servytur

Se encuentra en el limbo la elección de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), pues la Presidencia en turno no ha decidido cómo proceder luego de la toma de las instalaciones.

Luego de que la planilla "Inclusión" tomó este jueves las instalaciones de la Canaco después de que se le negó la participación en el proceso de elección de la nueva dirigencia, Rodolfo Narro Loris, ex presidente de la Canaco y presidente del Consejo Electoral explicó que la negativa es debido a que no cumplieron con toda la papelería requerida a pesar de que se les dio un plazo para que pudieran subsanar lo faltante.

Cortesía | Canaco-Servytur

Aunque se le cuestionó en varias ocasiones cuáles fueron los documentos que hicieron falta a los integrantes de la planilla, se negó a precisarlo y señaló que "hay una serie de documentos".

Aseguró que la negativa del registro "no tiene nada qué ver con la equidad de género, pues en ambos casos se incorpora a mujeres afiliadas", y acusó que esta entrega incompleta pudiera inclusive haber sido intencional, además de que dijo, si había una inconformidad debieron recurrir a la Comisión de Arbitraje en lugar de tomar las instalaciones de la Cámara.

A su vez, el aún presidente de la Canaco, Juan Servando Branca Gutiérrez señaló que aún no se toma una decisión respecto a cómo se va a proceder con la elección ahora que las instalaciones están tomadas por los inconformes, reconoció que no existen condiciones para que voten los asociados, sin embargo evitó señalar si se emitirá una nueva convocatoria, "no podemos en este momento dar una certeza de qué es lo que sigue debido a que se está valorando cuáles serían los pasos a seguir".

También aseguró que él como Presidente no ha influido en el proceso de elección, "un servidor se ha mantenido al margen".

Por la tarde, Branca Gutiérrez acompañado de Narro Loris, acudió a la Cámara para tratar de ingresar, sin embargo no se les permitió el paso; durante varios minutos quiso convencer a los inconformes de que liberaran las instalaciones, les propuso una mesa de diálogo al interior del edificio, sin embargo se negaron debido al temor de que una vez dentro, la directiva tomara posesión del lugar para realizar la asamblea.