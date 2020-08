Se desploma en 70% las ventas en papelerías

Recién dio inicio el ciclo escolar 2020-2021, y las papelerías de la entidad han registrado un mínimo de percepción de entrada económica a comparación con el ciclo escolar pasado. Según indican han tenido un desplome del más del 70% en ventas en este inicio de clases, viéndose obligados a rematar gran cantidad de material escolar.

En el estado potosino existen un total de 3033 negocios de papelerías registradas en DENUE, de todas ellas más del 80 por ciento convergen en la Capital y los municipios de Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Zaragoza, Mexquitic y Ahualulco, de éstas más del 30 por ciento han tenido que cerrar temporalmente por las bajas ventas que han registrado, y otras tantas se han aperturado a la venta en línea y en redes sociales para sacar algo de la mercancía que les ha quedado.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Como es el caso de la papelería “El cuadernillo”, ubicada en la colonia Dalias, y que su dueña Marina Rodríguez ama de casa y jefa del hogar, ha tenido que rematar de apoco material didáctico y escolar para sacar como ella dice “algo de provecho” de toda la inversión que ha dispuesto en su negocio.

“No le voy a mentir, hasta ahora he vendido unas 30 libretas en casi diez días. Los padres y madres de familia ya no gastan, ni invierten en útiles como antes. Ya no compran el paquete escolar de antes, que incluía cuadernos para cada materia, caja de colores, lápices, lapiceros, papel y plástico para forrar. Ya sólo se llevan si acaso dos o tres libretas, un lápiz y lapicero”.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

“Este lunes que comenzó el inicio de clases, hubo algo de movimiento, lo más notorio fue que vinieron a adquirir láminas informativas”, señaló. De los artículos que se creían en desuso pero que retomaron interés en este comienzo de clases, fueron las biografías y láminas escolares, según indican en algunas papelerías del centro y oriente de la entidad.

Local Declinó 11% de maestros por desconocimiento de redes

Para Pascual Soria, quien tiene una papelería en la colonia Jardines del Sur, las ventas del día se resumen en la compra de material que refuerce la información de los niños en casa. “Han venido a pedir láminas de sumas. divisiones, multiplicaciones, también sobre historia, ciencias naturales y español. Puedo destacar que son en su mayoría mamás las que han estado al pendiente de adquirir el material, ahora serán las maestras de sus hijos. Muchas de ellas compran de las más económicas que son las que están hechas de peyón y sin color”.

En promedio las jefas de familia han gastado un total de 100 pesos en cada compra. Vienen acompañadas con sus niños y con mucha prisa para -creo yo- no perderse la programación de la SEP.

Don Pascual insiste en que a pesar de que los padres de familia están adquiriendo otro tipo de material, las ventas no se igualan a los años pasados. “En mi caso, nuestra papelería ha tenido una pérdida de un 70 por ciento o más en ventas. Esta semana nos parece que sólo habrá algunos días de repaso para los escolares, para después dar inicio a las clases, entonces esperemos que dentro de estos primeros días aumente la compra de material conforme vayan avanzando en clases, pues seguramente la necesidad de útiles será constante”.

Asimismo la Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO, anunció que esta semana hará un monitoreo constante de las papelerías, para saber los costos de los artículos que venden, el cual es publicado a través del programa “Quién es quién en los precios”. No obstante han hecho la invitación a las familias a no gastar de más y reutilizar el material escolar que les haya quedado del ciclo escolar pasado, “ pueden usar libretas de los hermanos o hermanas allí pueden seguir escribiendo, esto es un llamado para un consumo responsable, realmente la situación en el aspecto económico es complicado los padres de familia están atravesando una situación difícil y bueno los maestros de las escuelas se les pide consideren está situación para que no exijan útiles que no van a requerir ni utilizar de primera necesidad en este momento”.

Te puede interesar esta nota: Lo principal es la comunicación, para este regreso a clase