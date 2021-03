Se dejarán de producir 250 mil vehículos en Norteamérica por desabasto de chips

Se estima que al cierre del 2021 se perderá una producción de 250 mil vehículos en todo Norteamérica, como consecuencia del desabasto de semiconductores a nivel mundial, que provocó el paro técnico de varias empresas automotrices en distintos países, incluido México, pues será hasta mediados de año cuando se logre una estabilización en el mercado, y hasta el segundo semestre las empresas podrán adquirir de manera regular los componentes.

Informó el presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Oscar Albín, quien aseguró que esto no les representa una situación de crisis, a pesar de que ha sido un problema para la industria automotriz, pues de forma anual se venían produciendo alrededor de 16 millones de autos, entre los tres países: México, Estados Unidos y Canadá, por lo que, la pérdida de las 250 mil unidades no implica un daño significativo, además de que no se verá impactada una sola región.

“En enero y febrero se cayó la producción tanto de automóviles como de autopartes, debido a la problemática que tenemos de disponibilidad de semiconductores, pero es un tema que está fuera de las manos de los grandes corporativos automotrices y de los presidentes de cada país. Se ha intentado convencer al gobierno de Taiwán para que produzcan más, pero el problema es que prácticamente el 70 por ciento de la manufactura se concentra en una sola fábrica”, comentó.

Explicó que, el problema de desabasto de semiconductores se debe principalmente a que con la pandemia se incrementó el consumo de aparatos electrónicos, como computadoras, laptop, smartphones, tablets, etc., y justamente este rubro es el principal cliente de la empresa en Taiwán que produce esos componentes. La industria automotriz al representar sólo un 4.0 por ciento mundial del consumo de semiconductores, se vio afectada porque se le dio prioridad a la fabricación y comercialización de tecnología.

“Las fábricas deciden qué planta de producción y qué modelo de vehículo parar, con base a su inventario, la demanda en el mercado y a la ganancia que le genera cada unidad”, expresó.

Si bien, resaltó, hasta que la demanda de artículos electrónicos sea regular, se podrá normalizar la situación para el sector automotriz, lo cual estiman que será a mediados de este 2021, y para el segundo semestre del año, cuando ya se tenga una mejor capacidad de compra de semiconductores, las empresas comenzarán a trabajar tiempo extra para recuperar los inventarios que no pudieron hacer en este primer semestre.