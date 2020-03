Se deben desarrollar nuevas formas de producir ladrillo

El presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente diputado Cándido Ochoa Rojas, manifestó que es importante desarrollar nuevas formas de producir ladrillo, pues en la actualidad los índices de contaminación en el ambiente se encuentran a niveles muy elevados.

Consideró que se deben generar nuevas formas de trabajo que cuiden al medio ambiente, pues según estudios han arrojado que la contaminación producida por las ladrilleras en la capital potosina, puede representar lo equivalente a lo producido por un mes de actividad vehicular.

El legislador hizo énfasis en la responsabilidad de las autoridades estatales y municipales para trabajar de la mano con productores de ladrillo y así crear una cultura de respeto y cuidado al medio ambiente, por lo que urgió a trazar un plan de trabajo que permita producir de una forma más ordenada y amigable con el medio ambiente.

“Como autoridades tenemos que apoyarlos en bajarles proyectos productivos que incentiven a formas más ecológicas de producir ladrillos, evitando así tanta contaminación”.

El diputado dijo que mientras las autoridades no se reúnan para trabajar en la solución del problema y no propongan alternativas se van a seguir dando las clausuras que solo llevan a la pérdida de empleos, afectando así a cientos de familias, no erradicando así la situación.

Refirió que hasta el momento se desconoce un plan específico para las ladrilleras por pate de la SEGAM, por lo que exhortó a las autoridades a reunirse y trabajar con los involucrados, pues si esto no ocurre, difícilmente se podrá dar un cambio verdadero en el cuidado del medio ambiente y la problemática de las ladrilleras.