Se deben buscar mecanismos de financiamiento frente a crisis

Los presidentes de las comisiones de Gobernación diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez y de Hacienda del Estado diputado Ricardo Villarreal Loo, afirmaron que es necesario buscar mecanismos de financiamiento para enfrentar las emergencias de la pandemia y la crisis económica.

Luego de que propusieran que sus respectivos dictámenes sobre la iniciativa para reestructurar la deuda estatal no se sometieran a discusión y votación en el pleno durante el periodo extraordinario de sesiones, coincidieron en que es necesario conocer más del tema al tiempo de que se busquen otras formas de obtener recursos.

La diputada Beatriz Benavente destacó la sensibilidad, compromiso y transparencia del gobernador Juan Manuel Carreras López y expuso que “el golpeteo en mi contra es infundado, yo no fui promotora de la reestructuración, solo buscamos condiciones para que los potosinos pudieran sortear la realidad que vivimos y lo que viene”.

“Uno de ellos es el Covid-19, hay una nueva cepa, vienen días difíciles y lo que nos debe importar es la salud de los potosinos; el gobierno federal no pagó su deuda con el INSABI en 2020 y el gobierno estatal debe hacerle frente, se deben cubrir los saldos con el Hospital Central, antes había cuotas de recuperación pero el gobierno federal la desapareció por decreto y dejó de cubrirlas como prometió”.

La diputada Beatriz Benavente expuso que, quienes sí saben de finanzas y comprenden el problema, apoyaron la iniciativa, pero ahora “hay incertidumbre, no obstante el gobernador fue sensible, consciente y no permite que se especule bajo ninguna circunstancia sobre el tema”.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Estado diputado Ricardo Villarreal Loo consideró que el Estado debe buscar mecanismos para hacer frente a las condiciones generadas por la pandemia de Covid-19 y el recorte presupuestal ocasionado desde la Federación.

Reconoció que hay un problema serio en las finanzas estatales, “el gobierno federal mandó 1,300 millones de pesos menos y eso nos ha pegado bastante en la elaboración del presupuesto local, no huimos de la responsabilidad de buscar y encontrar otras opciones”.

