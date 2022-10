Se debe combatir rezago educativo heredado por la pandemia: Carlos Bárcenas

Tras la cancelación del programa piloto del Nuevo Plan de Estudios para nivel básico por parte de la Secretaría de Educación Pública, SEP, el secretario general de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, Juan Carlos Bárcenas Ramírez, refirió que con o sin dicha estrategia debe mejorar el rezago educativo heredado por la pandemia de Coronavirus.

Tras conocer la versión mediática sobre la interrupción del comienzo de este programa que preveía iniciarse a finales del mes de octubre mencionó que en el caso estatal sigue vigente el programa piloto y aún no han dado cancelación oficial a través de un documento.

La Secretaría de Educación Pública a través del boletín 248, dio a conocer la suspensión temporal del plan de estudios para preescolar primaria y secundaria debido a la serie de juicios de Amparo promovidos contra el artículo cuarto transitorio del Acuerdo 14/08/22 publicado en el Diario Oficial de la Federación, DOF.

"Oficialmente no se ha planteado, pero si se determina que no aplica lo que se tiene que analizar es el rezago educativo, la idea era fortalecer y recuperar el grado académico producto de la pandemia porque es inevitable no reconocerlo. Con o sin programa hay que establecer medidas para reponer el rezago educativo que hay, generando una autonomía en el grado académico y de aprendizaje. Los maestros garantizamos el compromiso de darle seguimiento a los esquemas de abatir el sesgo educativo".

En San Luis Potosí, se consideró a 30 escuelas para esta actividad, de esas, 6 pertenecen al Sistema Educativo Estatal Regular, SEER, 6 al Sistema de Educación indígena y el resto eran primarias y secundarias del esquema de educación básica.

Con respecto a este tema, el director general del Sistema Educativo Estatal Regular, SEER, lamentó que se haya tomado esta decisión pero aún espera que los juzgados federales favorezcan a la educación de México "nosotros ya estábamos preparados porque se iba a aplicar finales de este mes de octubre".

Con décadas de trabajo en aulas, menciona que con este proyecto se iban a su sanar las deficiencias actuales porque siempre se consideraba a la escuela como el centro de la educación, pero ahora debe ser la comunidad al centro, con las herramientas con las que nos desenvolvemos".

Al respecto se intentó cuestionar al titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, sin embargo no contestó debido a que se encontraba de gira de trabajo en la Huasteca Potosina.

Al igual, se llamó al secretario general de la sección 52 del SNTE, Martín Rodríguez Ramírez quien no contestó.

