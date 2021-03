Seis municipios de SLP, cumplen 4 años con 'Alerta de Género'

Es necesario replantear el contenido de las medidas contenidas en la Alerta de Violencia de Género, pues éstas no son propiamente políticas públicas que se traduzcan en resultados para las mujeres, indicó Urenda Queletzú Navarro Sánchez, integrante de la Mesa Ciudadana de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género.

Este 2021 se cumplirán cuatro años de que se declaró la Alerta de Violencia de Género para seis municipios de San Luis Potosí, sin embargo, Navarro Sánchez señaló que aún queda mucho a deber puesto que "las medidas contenidas dentro de la declaratoria se convirtieron en medidas que se burocratizaron y se administraron".

Mencionó que si bien se construyeron protocolos, aún falta coordinación entre las instituciones, "a estas alturas esperaríamos que la intervención ya fuera coordinada, y no ha sido así, sigue siendo sectorial, tardía, no alcanza a llegar las mujeres".

Reconoció que en estos año se logró la inclusión de la ciudadanía en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (SEPASEVM), sin embargo las medidas contenidas en la alerta no se han cumplido por completo.

"Sigue faltando la fiscalía especializada en feminicidios, las unidades de contexto y revisión en la fiscalía, que en el Poder Judicial se juzgue con perspectiva de género pese a que han recibido capacitaciones... que el albergue de justicia para mujeres opere los 365 días las 24 horas; eso se traduce en que cuando ya han ocurrido violaciones a derechos humanos de las mujeres que pueden ser motivo de la violencia, puedan tener una atención integral efectiva por la debilidad institucional que comento".

En ese sentido, dijo considerar que "tendríamos que estar replanteando no la desaparición de la alerta, pero sí el contenido de las medidas, que impulsaran más un trabajo territorializado que alcanzara más a las mujeres de a pie, porque las grandes campañas solamente inciden en la transformación de las instituciones, y no en la vida de las mujeres".

Navarro Sánchez manifestó que si bien no hay una sola respuesta para frenar los feminicidios y la violencia contra la mujer, las que se han dado hasta ahora son insuficientes.

"No podemos decir que con la simple actuación institucional van a disminuir los feminicidios, porque hay un raigambre cultural y un sistema económico y de crimen detrás de ellos; si no vienen acompañados de estrategias que vayan cambiando los patrones culturales, si la prevención no es comunitaria, no toca la vida de las mujeres, y de los hombres que pueden ser autores de la violencia".

