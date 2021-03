Se consolida el liderazgo de las mujeres en el sector público

La (ASE) llevó a cabo una mesa de diálogo con las titulares de órganos autónomos, donde se abordaron temas relacionados al ejercicio de la administración pública, retos, obstáculos y logros, que sirven como ejemplo para que las mujeres sigan impulsando la apertura de espacios.

La contadora Rocío Cervantes Salgado dijo que se trataron temas relacionados con trayectorias, participación de la mujer en la toma de decisiones políticas y públicas, marco legal y práctica pública de las instituciones a favor de las mujeres, alianzas entre ellas para tejer redes de apoyo y acceder a posiciones de poder, impacto provocado por la irrupción de la pandemia Covid-19 en el desempeño de sus funciones y otros contenidos que inciden en la labor de la mujer al frente de instancias gubernamentales.

Cortesía | Auditoría Superior del Estado

Participaron Ma. Eugenia Reyna Mascorro, magistrada presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; Laura Elena Fonseca Leal, consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; Dennise Adriana Porras Guerrero, consejera presidenta del Tribunal Estatal Electoral; Erika Velázquez Gutiérrez, directora general del Instituto de la Mujer en el Estado y Olga Regina García López, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura.

La titular de la entidad fiscalizadora, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, destacó la experiencia de las mujeres al frente de los organismos autónomos constitucionales -de manera preponderante aunque no limitativa-, en virtud de que por primera vez en la historia potosina, existe paridad en las titularidades de estos organismos, pues hasta el momento tres de siete están a cargo de mujeres.

Laura Elena Fonseca Leal, consejera presidenta del CEEPAC / Cortesía Auditoría Superior del Estado

Durante su participación, la magistrada Olga Regina García López habló de su ingreso al Supremo Tribunal de Justicia como prestadora de servicio social, realizando las actividades más sencillas con disciplina y constancia, y nunca imaginó que llegaría a ocupar la presidencia del Poder Judicial, aunque reconoció que sí se esforzó más que un hombre para alcanzar la posición que ahora tiene y envió un mensaje a las niñas potosinas, pidiéndoles que nunca abandonen sus sueños porque son capaces de superar límites.

Por su parte la magistrada Ma. Eugenia Reyna Mascorro, declaró que el hecho de que un hombre diga que cree en las mujeres porque éstas son más obedientes y dóciles, no es creer en las mujeres, agregó que la realidad no se cambia por decreto pues las leyes no cambian las cosas mientras las voluntades no estén presentes, y hoy prevalece el hecho de que las decisiones ejecutivas en México las toman los hombres.

Dennise Adriana Porras Guerrero, consejera presidenta del Tribunal Estatal Electoral / Cortesía Auditoría Superior del Estado

Erika Velázquez Gutiérrez afirmó que en otros estados no hay paridad en la administración pública: “Hoy estamos aquí no por suerte, sino porque no hemos dejado de estudiar, de capacitarnos y de buscar espacios en los que no tenemos que demostrar más que los hombres. Hoy estamos aquí y buscamos abrirnos camino”, aseveró. Sin embargo, externó que la participación de las mujeres no garantiza que haya una perspectiva de género en la administración pública.

Dennise Adriana Porras Guerrero manifestó que se debe diferenciar entre el marco legal y la práctica pública a favor de las mujeres, porque existe un doble discurso en ese sentido, ya que se han emitido leyes pero no se ha logrado aplicarlas de manera plena porque aún no hay condiciones para que la mujer participe de modo igualitario. Laura Elena Fonseca dio a conocer por su parte que hay avances en cuanto a la Ley de Paridad Sustantiva en razón de la equivalencia en los puestos, pero no va a lograrse mientras no haya procedimientos y acciones que así lo permitan, y añadió que las decisiones de las mujeres son permanentemente cuestionadas.

Rocío Cervantes abordó la labor de las mujeres en la ASE, reconociendo el buen desempeño de todas y otorgando posiciones a las más sobresalientes, en las que tuvieran poder de decisión. Reconoció además que ha establecido alianzas sobre todo con las magistradas presentes, para el tema del sistema estatal anticorrupción y generar políticas en ese sentido. Se pronunció por el compromiso entre las mujeres para generar redes de apoyo y seguir estableciendo esas alianzas, que allanen el camino de una mayor y mejor participación femenina en los espacios del poder gubernamental.