Se conmemoró el primer 14 de mayo en SLP; realizaron emotivo pase de lista

Este 14 de mayo, quedará marcado en la memoria de cientos de mujeres de San Luis Potosí. Tras una lucha larga y trabajo árduo de asociaciones civiles, organizaciones y madres y padres víctimas de feminicidio, se llevó a cabo la conmemoración “Por la Justicia de las Víctimas de Feminicidio”.

Evento que dispuso gran cantidad de actividades en las que participaron familias, mujeres de todas las edades y activistas de todo el Estado. Estos actos públicos forman parte de un proceso de reparación simbólica para las familias, proceso en el cual han sido acompañadas por la sociedad civil organizada.

La conmemoración dio inicio en punto de las 16:30 horas a las afueras del Congreso del Estado. Mujeres organizadas de todas las edades, se dispusieron a alistar el lugar con cruces rosas, veladoras y algunas flores en memoria de las que ya no están.

Dentro de Palacio Municipal, ya se encontraban algunas madres víctimas de feminicidio, como la señora Esperanza Luccioto (madre de Karla Pontigo asesinada en el año 2012 en SLP) Irinea Buendía (madre de Mariana Lima asesinada en el año 2010 en CDMX), Aracely Osorio (madre de Lesvy Osorio asesinada en el año 2017 CDMX) y Patricia Becerril (madre de Zanja Becerril asesinada en puebla en el años del 2018) además de Susana González (madre de Lupita Viramontes asesinada en el año 2012 en San Luis Potosí), luchadoras sociales incansables que a través de su trabajo han logrado obtener algunas penas en contra de los feminicidas de sus hijas y otras de ellas continúan su vereda por la obtención de justicia.

"No hay símbolo que reivindique a nuestras hijas, sino hay justicia verdadera". El dolor se manifestó en cada una de las familias tras un emotivo pase de lista, en donde nombraron a cada una de las mujeres que les arrebató la vorágine de violencia feminicida que padece el país.

"No necesitamos más violencia, el memorial es un ejemplo de todo el trabajo que hemos sostenido estos largos años, por nuestras hijas, por nosotras y todas las mujeres", subrayó la señora Lucciotto.

Al mismo tiempo otras madres la respaldaron, mismas que padecen las secuelas de este continum de violencia, "Nosotros respaldamos a Esperanza Luccioto, pues ella nos abrió el camino para que más familias potosinas que padecemos el tortuoso proceso de un feminicidio, continuemos exigiendo respuesta para las autoridades".

Por otro lado la presencia de padres y madres de familia, de Fernanda Morán, Samantha Yocelin, Odalis Hipólito, Evelin Ferrer, Lupita Viramontes, Nataly Alonzo, jóvenes víctimas de feminicidio confesaron de manera dolorosa como han sido sus vidas sin la presencia de sus hijas.

"Nos dicen que son mártires porque son asesinadas de manera brutal, pero no, son nuestras hijas victimas de feminicidio", sentenciaron. "Vamos a detener la mano feminicida, que corta y sega vidas".

En la misma línea, la señora Irinea Buendia compartió parte del proceso que enfrentó para que el asesino de su hija Mariana Lima, fuera condenado y al mismo tiempo su muerte fuera tipificada como feminicidio en la Ciudad de México.

Aracely e Irinea, enfatizaron como han sufrido la revictimización de parte de las autoridades, cómo los agresores planean y estudian cómo acabar con sus víctimas, y cómo éstos pueden salir impunes debido a los erróneos procesos de las fiscalías de investigaciones.

"El acompañamiento es importante, es la única manera en la que hemos podido organizarnos entre las madres que sufren el feminicidio de una hija. Sin el apoyo y asesoría de las familias víctimas, activistas y colectivas feministas la justicia no es ni será posible para ninguna de nosotras".

"Las autoridades han cometido falencias y errores gravísimos, son omisos y además obstruyen nuestro camino a la justicia. Este memorial es por nuestras hijas, por Karla y por todas nosotras", refirieron ambas madres.

"Exigimos no repetición, que no maten más mujeres, por qué tanto odio hacia nosotras. Desgraciadamente no confiamos en la autoridad por la corrupción que envuelve nuestros casos, y quedan en la impunidad".

Una conmemoración entre el dolor y la esperanza.

A pesar de los paliacates y cubrebocas que cubrían en su mayoría los rostros de decenas de mujeres que se encontraban alrededor de la Plaza de Armas, sus ojos atisbaban la emoción de formar parte de este día que recordará por siempre a todas aquellas mujeres que su vida les fue arrebatada.

Con un ejercicio de arte instalación titulado "Árboles de la memoria" y una intervención mural comenzó la conmemoración. De igual modo se creó un tendedero donde se expuso el sendero recorrido por la obtención de justicia por cada una de las familias víctimas de la violencia feminista en San Luis Potosi, que llevó por nombre "Trayecto a la Justicia".

Después artistas visuales, como fotógrafas documentales del movimiento feminista de la Capital, elaboraron una intervención con imágenes en Plaza de Armas titulada "Reivindicación de la memoria".

En punto de las 18 horas, la familia de Karla Pontigo, Lupita Viramontes y otras víctimas de feminicidio llegaron para develar la escultura memorial titulada "Karla". Pieza artística elaborada por la artista plástica Ivette Gasca, y que expone la imagen de una joven (Karla Pontigo) en pie de lucha.

Para finalizar esta conmemoración, la cantautora feminista mexicana Vivir Quintana, se presentó en el sitio para engalanar con su voz este simbólico acontecimiento.

"Canción Sin Miedo", fue la melodía que acompañó el culmen del evento, un himno que resonó en cada corazón de las ahí presentes, abrazadas y algunas a punto del llanto, porque sin sus hijas, madres, hermanas y amigas, no hay ni existirá consuelo.

