Se buscan padrinos de esterilización para perritos en SLP, ¿cómo apoyar?

La campaña número 29 para esterilizar mascotas se llevará a cabo el 29 de junio en San Luis Potosí. Organizada por el albergue Dogs Lover SLP, ofrece esterilizaciones a bajo costo para las mascotas potosinas. Además, busca el apadrinamiento para la esterilización de perritas y gatitas en situación de calle, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

El albergue también está en busca de padrinos para los cachorros que residen allí, pues, por ley, todos los perros dados en adopción deben ser esterilizados antes de entregarse a sus nuevos dueños.

¿En qué consiste el apadrinamiento para la esterilización de un lomito?

Esta iniciativa fue publicada en la página de Facebook de Dogs Lovers y en conversación con Jacky Moncada, activista de la asociación, nos comentó que este proceso busca atender reportes de diferentes puntos de la ciudad, especialmente en las zonas de Tercera Chica, Tercera Grande y Guanos.

Cuando se identifica a una perra en situación de calle con las características necesarias para ser esterilizada, se promueve en redes sociales de la asociación, la necesidad de apadrinamiento, permitiendo que la gente se contacte con ellos para ayudar a la lomita, o bien apadrinar la esterilización de alguno de los lomitos que se encuentran en su albergue, pues recordemos que por ley no se puede dar a ningún cachorro en adopción si no está antes esterilizado, (en este caso, no se requiere búsqueda de hogar temporal).

Otra forma de apadrinamiento es proporcionando un hogar temporal a las perritas o gatitas en situación de calle durante 10 días después de la operación. Esto es crucial para asegurar un seguimiento adecuado, evitar infecciones y prevenir cualquier situación que ponga en riesgo al animalito cuando regrese a la calle.

¿Cuál es el proceso para apadrinar la esterilización de un perrito o gatito?

Puedes comunicarte con Jacqueline Moncada al número 444 136 1020 , o a través de su página de Facebook . Ella te proporcionará los datos necesarios para que puedas brindar tu ayuda. Puedes realizar una transferencia o acudir directamente a sus refugios en Villa de Pozos y Tercera Grande. Además, también puedes encontrar a Jacky en el Jardín de Tequis cada domingo de 9:00am a 2:00pm.

Costo de la esterilización:

- Gatos: $450

- Perros: $500

Actualmente, al menos 2 perritas se encuentran en búsqueda de apadrinamiento para su esterilización.

Cortesía / Dogs Lovers SLP