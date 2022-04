Se busca atender solicitudes de seguridad de universitarias: Defensoría de la UASLP

Estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, no están consideradas como grupo de riesgo de desapariciones, según las fichas de investigación de la Fiscalía General del Estado, FGE, sin embargo se está buscando atender sus solicitudes de seguridad; inclusive hoy se tomaron algunas medidas en el caso del municipio de Tamazunchale donde se afirma que presuntamente un grupo armado está provocando pánico en la zona.

Las universitarias, hicieron la solicitud correspondiente para que se incremente la seguridad en todos los campus de la institución refirió la titular de la Defensoría de Derechos Universitarios de la máxima casa de estudios, Urenda Queletzu Navarro Sánchez.

Explica qué no está del todo segura en qué establecer estrategias de este tipo sean función de su oficina pero se está apoyando a la comunidad estudiantil.

"Advertimos que se toca un tema más bien que corresponde sí a la seguridad interna de la universidad y hacia fuera, que le corresponde a las autoridades estatales, no es un tema menor y me parece que no se deben minimizar las cifras que se han presentado en los últimos meses concretamente en este mes. Hay más de 30 mujeres desaparecidas en las fichas de la Fiscalía General del Estado lo cual explica que las autoridades atiendan su deber y actúen de manera expedita y garanticen la atención que solicitan".

Como defensoría están en la disposición de atender las necesidades de las estudiantes y lo que pretenden hacer es garantizar que sean escuchadas las universitarias y en su caso gestionar reuniones hacia adentro y fuera de la institución "porque me parece que sí hay una creciente, aunque no tengamos datos que pudieran clasificarse como sumamente alarmantes, tampoco hay que minimizarlos y hay que recordar que este momento lo vivimos en 2016 en que también hubo movilizaciones de estudiantes con respecto a que se estaban incrementando las desapariciones, es un llamado que no vamos a dejar de lado".

No descartó que grupos de tratantes puedan estar buscando a mujeres de 15 años de edad en adelante "yo no he identificado que sean mujeres universitarias porque las fichas justamente lo que dan cuenta son datos generales y no tenemos nosotros documentado que alguna de las desaparecidas sean universitarias, pero eso no exime de que tengamos que tomar medidas como grupo secundario de riesgo".

Hasta ahora no tienen identificado que al interior de los campos haya habido alguna situación de riesgo para las estudiantes.

Este día se informó que presuntamente la delincuencia tenía azorada a la comunidad de Tamazunchale, donde se decidió tomar algunas medidas especiales para aminorar riesgos entre la comunidad universitaria "se hizo un esquema hibrido, sobre todo los horarios de riesgo se pasaron a clases en línea, al menos esta semana, sobre todo por prevención".

