Se avivan diferencias entre panistas por elección interna

Los Comités Directivos Municipales del Partido Acción Nacional (PAN) en Mexquitic de Carmona y Tanquián de Escobedo han denunciado irregularidades en la recepción de actas para la elección de la nueva presidenta del partido en San Luis Potosí.

Aseguran que han enfrentado chantajes, amenazas y hostigamientos por parte de altos funcionarios del albiazul, quienes buscan imponer una elección extraordinaria que beneficie a Verónica Rodríguez en su intento de reelección.

Además, se les ofreció el pago de prerrogativas atrasadas a cambio de modificar el acta, a pesar de que estas prerrogativas deben de ser obligatoriamente entregadas a los comités. Ambos comités buscan garantizar la participación de todos los panistas en el proceso electoral.

Por otra parte, Filiberto García Castañón, secretario de Estudios del Comité Directivo del PAN, ha denunciado que la dirigencia del partido planea ignorar la decisión de los comités en la elección de la próxima presidenta estatal mediante voto directo.

Aseguró que las autoridades panistas intentan modificar los resultados de las asambleas municipales sin que los militantes se percaten, incluyendo la posible falsificación de firmas.

Patricia Calvillo / El Sol de San Luis

La excandidata a diputada local, Karen Macías se sumó al reclamo y expuso su preocupación por la falta de democracia en la elección de la nueva dirigencia estatal. Aseguró que, a pesar de la decisión unánime del comité de que fueran los militantes quienes eligieran a la próxima dirigente, esta decisión no ha sido respetada.

La militante denunció haber sido despedida del comité directivo estatal tras manifestar su intención de votar a favor de un proceso más democrático, lo que la ha llevado a sentirse violentada en sus derechos políticos. "No se me notificó el motivo de mi despido, y creo que no son las formas de actuar dentro de un partido que dice promover la democracia".

Se hizo un llamado al presidente nacional del PAN, Marko Cortez, para que voltee a ver lo que sucede en San Luis Potosí y resuelva la situación, permitiendo que los militantes tengan voz en la elección de sus representantes. Además, destacó la preocupación de que se estén alterando actas para cambiar el método de elección, lo que podría socavar aún más la participación de la militancia.

La situación en Acción Nacional de San Luis Potosí pone en relieve la necesidad de fortalecer la democracia interna y garantizar que las decisiones sean tomadas de manera justa y participativa. La militante invita a otros miembros a alzar la voz y no quedarse callados ante lo que consideran una violación de sus derechos políticos.