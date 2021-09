Se agudizarán bloqueos, Sutcecyte se une a manifestaciones tras anuncio de quiebra técnica

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, (SUTCECYTE), denunciaron que el organismo educativo se encuentra atravesando por una quiebra técnica, por eso anuncian que para las próximas horas podrían estarse sumando a las movilizaciones que se observan en el Estado.

Narraran que esta situación ocurre desde el año de 2016 cuando el estado potosino hizo uso de los recursos que les descuentan a unos 900 trabajadores por concepto del Impuesto Sobre la Renta, ISR, todo indica que las retenciones que se les hacen a ellos, no las han reportado al Servicio de Administración Tributaria, SAT.

Secretario general de la organización gremial, Alfredo Rodríguez López / Juanita Olivo

"A decir de la institución, los recursos han estado siendo utilizados para el pago de las nóminas de los trabajadores del Estado, toda vez que el recurso se entrega por parte del gobierno del Estado, han venido complementando las nóminas desde entonces, la condición que tenemos es que se deben cerca de 200 millones de pesos", informó el secretario general de la organización gremial, Alfredo Rodríguez López.

También sostuvo que en el transcurso de este año les hicieron una ampliación presupuestal de 30 millones de pesos para pagar el adeudo con el SAT, sin embargo no se logró ningún beneficio porque no pudieron hacer los trámites legales para contar con este monto, así que no lo pudieron utilizar y lo peor de esto, es que este dinero se los están prestando del presupuesto general del CECYTE y, situación que los afecta severamente porque podrían caer en problemas para pagar las nóminas.

"Hoy acudimos a palacio de gobierno para ver si nos pueden recibir, que se pague de inmediato el recurso en mención, pero no hay ningún acercamiento de parte de las autoridades, probablemente mañana nos estemos manifestando, para hacer latente nuestra queja. Mañana podríamos iniciar movilizaciones aunque afectemos a la comunidad estudiantil que ya regreso a clases presenciales en un 50 por ciento".

Hoy se acercaron a la Plaza de Armas de esta capital potosina, frente a Palacio de Gobierno, encabezados por Guadalupe Sánchez Rivera, secretario de Ascenso y Escalafón del Sutcecyte, e indicaron que esto los pone en una condición de vulnerabilidad y que muy posiblemente a partir de ahora no tendrán recursos para pagar salarios y que decir de los aguinaldos.