[En video] Se agudizará la recesión por abandono al campo: Mauricio Ramírez

La recesión económica que tiene varios factores locales y externos, se agudizará porque al campo mexicano no se le ha invertido y los programas sociales no van a generar un beneficio en el corto plazo, porque todo es subsidio y ello no refleja solidez, dijo el diputado Mauricio Ramírez Konishi, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado.

“Haber abandonado al campo mexicano por parte del gobierno federal que implementó un programa llamado Sembrando Vida sin resultados positivos en el corto plazo, además de otros factores locales y externos, genera una recesión económica de grandes dimensiones que apunta a empeorar”.

Manifestó que al abandonar al campo, al no invertirle en la tecnificación, al desaparecer los programas que lo mantenían operando y apostarle al subsidio, las consecuencias han sido desastrosas.

“La inflación es el impuesto que más pega a la gente con mayores necesidades, 300 o 400 pesos diarios no alcanza para lo más elemental en una familia promedio, pero lo más grave de todo es que no se está actuando para revertir esta situación y ya no se diga para lograr que mejore”.

Expuso que “aunque el Banco de México suba las tasas de interés mientras no se tenga una oferta de mayor mercado, es decir, que haya más maíz, más cebada, más trigo, más productos lácteos y de mejor calidad, los precios van a seguir subiendo y todo esto es consecuencia de haber abandonado al campo”.

“El programa Sembrando Vida es de retorno a largo plazo, el campo mexicano debe tecnificarse para que soporte los retos de la actualidad, generados por una inflación debido a la crisis pos pandémica, los elevados precios del petróleo que ocasionan que todos los ingresos extras del país se vayan a subsidios y los efectos de la guerra entre Ucrania y Rusia que genera la falta de alimentos”, puntualizó.

