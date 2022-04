Se acumulan denuncias por maltrato animal en SLP; estética canina y una policía estatal en la controversia

Surgen más denuncias de maltrato animal, ahora en una estética canina y nuevamente un caso en Villas de Jacarandas, donde estaría involucrada una mujer de la policía estatal.

Este lunes ocurrió otro caso de maltrato animal en Villas de Jacarandas, la señora María Luisa Segura, habitante de dicha colonia, informó que varios vecinos atestiguaron cómo una mujer elemento de la policía estatal, “les echó la camioneta encima” a dos canes que estaban en la calle, uno de ellos murió y el otro logró salvarse.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

La presunta responsable está identificada por los vecinos y la dueña del perrito que falleció, ya presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y este martes acudió también ante la Dirección de Ecología del Ayuntamiento; al respecto, destacó que estos procesos debieran ser más ágiles, pues la dueña aún tiene el cuerpo del can en hielo para que se le realice la autopsia.

En esta colonia fue donde en el mes de enero un hombre apuñaló a “Canelo”, un perro en situación de calle; al respecto, la mujer informó que el jueves se tendrá una audiencia de este caso, en el cual, el acusado pide la suspensión del proceso, ante lo cual pidió que no se conceda la suspensión “que no quede impune la muerte de Canelo ni de ningún animalito en San Luis Potosí, que haya un precedente de que se respeta la vida en todas sus formas, si se suspende quiere decir que no hay justicia”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

La otra denuncia fue por parte de Isabel Barberena, quien informó que el pasado 28 de marzo llevó a su perrita “Romina” a una estética ubicada en prolongación Muñoz, donde se la entregaron en malas condiciones, “está lastimada, tiene movimientos involuntarios, con derrames en los ojos, al parecer tuvo estrangulamiento, los sacos anales irritados; ella es talla chica, no entiendo porqué tenían que someterla tanto, lastimaron su columna”.

En ese sentido, pidió a las autoridades verificar que este tipo de establecimientos cuenten con veterinarios capacitados para atender a los animales, pues señaló que la persona que le entregó a su perrita le dijo que era normal que estuviera así y se burlaron de ella, además de que no quiso identificarse.