Se acerca la justicia para Érika

"Ni un feminicidio más, ya basta de que la mujer se quede callada", son las palabras de la señora Rosa Villaseñor de la Mora, madre de Érika Muñoz, para quien comienza a hacerse justicia.

Este viernes se llevó a cabo la última audiencia y fue declarado culpable el señalado como autor intelectual del feminicidio de Érika, quien el 18 de octubre de 2018 fue encontrada sin vida en su consultorio dental, a unos días de dar a luz a su tercer hijo.

Al respecto, doña Rosa, madre de Érika, indicó que con este fallo, en el que aún está pendiente la condena, "ya vi que sí, sí puede uno confiar en la justicia, en la ley", aunque reconoce que su lucha aún no termina, pues también está pendiente el fallo en el juicio contra el presunto autor material del feminicidio.

Señaló que si bien, con esta sentencia no se borra el dolor por la pérdida de su hija, se mitiga un poco, "el dolor nunca se va a acabar, siempre va estar, el que lo hayan sentenciado mitiga, pero no quita el sufrimiento no nada más mío, de sus hijos, del papá, del hermano... el dolor de haber perdido su madre nunca va a acabar".

Agradeció a las autoridades, a sus abogados, a los colectivos feministas y a los ciudadanos que estuvieron al pendiente del caso y que se unieron a la exigencia de justicia para su hija, y aunque este caso concluya en lo legal, indicó que estará dispuesta a brindar su apoyo para pedir justicia para otras víctimas, "ahí estaré, porque yo recibí mucho apoyo de toda la ciudadanía".

Agregó que en su caso, ella tiene un lugar a dónde ir a llorarle a su hija, sin embargo destacó la situación que atraviesan las familias de las mujeres desaparecidas, con una incertidumbre de saber si se encuentran con vida o no, sin una tumba para llorar su pérdida, por lo que elevó la exigencia: ¡ni un feminicidio más!

