SCT debe regular, no prohibir, plataformas digitales de transporte en SLP: diputada

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe apegar a la ley sus actuaciones y determinar los servicios que están dentro del ordenamiento y los que no, privilegiando siempre el interés de los usuarios que son lo más importante, dijo la diputada Claudia Tristán Alvarado integrante de la comisión de Comunicaciones y Transportes del Poder Legislativo.

“Las plataformas del transporte nacieron de una necesidad de ciudadanos y precisamente hay que regular su funcionamiento, hay que normarlo, más no prohibirlo. Siempre estaré en contra de una prohibición cuando lo que se debe tomar son acciones, si hay una necesidad, la que sea, va a surgir quien la cubra”.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

“En el tema de taxis, Didis, Uber y demás, el ciudadano los utiliza por necesidad, porque lo requieren, porque no hay suficientes taxis en el momento o no hay quien regule realmente quien preste el servicio público de traslado; hay muchas situaciones que no se toman en cuenta, desde traslado de personas de tercera edad o personas con silla de ruedas o personas que llevan animales de compañía”.

La diputada Tristán Alvarado dijo que “lo mejor es que todos los mexicanos puedan trabajar, sean taxis, sean Uber, sean Didis o lo que sea, lo importante es la regulación. El Estado debe ser regulador, la autoridad debe ver que precisamente se ajusten a la normatividad y si esa normatividad también hay que cambiarla, pues solamente para eso está el Poder Legislativo, para que se vean no solamente los intereses personales, sino los intereses de los ciudadanos, porque por eso el ciudadano usa lo que necesita usar, inclusive el camión”.

Sobre el servicio de taxis en la FENAPO, la diputada Claudia Tristán expuso que “la autoridad está pendiente hasta que se les acaba el encanto de su horario, debería tener los tres turnos de trabajo, después de las doce de la noche, cuando se retira Comunicaciones y Transportes o se retira quien aplica el ordenamiento, es un relajo”.

“La vigilancia tendría que ser 24 horas, porque la FENAPO, al final de cuentas, está casi las 24 horas. La gente que va a los antros viene saliendo 5 o 6 de la mañana y al final cuando hay menos visitantes es de las 8 de la mañana a las 12 del día”.