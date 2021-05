Saturación en el SAT impide a empresarios de Villa de Reyes formalizar sus negocios

Al menos 35 empresas pequeñas del municipio de Villa de Reyes no han logrado formalizarse en su totalidad, porque no han podido obtener su RFC y su firma electrónica, dado que las citas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) son muy limitadas y por ende se saturan con rapidez.

Señaló lo anterior la presidenta de Coparmex delegación Villa de Reyes, Janet Arias Martínez, quien hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a tener mayor apertura en las citas que se generan en las oficinas de atención ubicadas en la capital de San Luis Potosí, pues desde el año pasado hay pequeños empresarios tratando de acceder a una cita para formalizar sus negocios y así poder brindar sus servicios a las grandes empresas instaladas en el municipio.

Explicó que, de los 35 empresarios que están atrasados en sus trámites, debido a esta situación, tan sólo cinco apenas lograron agendar una cita en días pasados, el resto siguen sin tener éxito. Denunció que en esta semana observaron que el SAT abrió agenda para el mes de junio y en menos de media hora ya estaba saturada.

"Desde el año pasado venimos arrastrando este problema, no tenemos citas en Hacienda, por lo tanto, no hemos podido terminar de formalizar a muchos empresarios que tenemos en el municipio de Villa de Reyes. Estamos tratando de constituir a más de 30 empresas pero no contamos en este momento con su RFC ni con su firma electrónica para que puedan comenzar a trabajar en una formalidad", expresó.

Lamentó que de nada sirve que los empresarios realicen todos sus trámites en tiempo forma ante el ayuntamiento de Villa de Reyes, pues al venir a la capital potosina se topan con pared al no haber citas disponibles en el SAT, para tramitar su RFC y su firma electrónica; y es que, si no cuentan con esos datos las empresas no pueden realizar su registro Patronal, que hoy en día les solicitan a todas las empresas pequeñas que son contratistas, para poder proveer servicios a empresas grandes.

“Para que puedas ser proveedor de las empresas grandes nos están solicitando estar dados de alta en Hacienda, tener opinión de cumplimiento por medio del SAT, el registro Patronal, opinión de cumplimiento del IMSS y de cumplimiento ante Infonavit, pero no hemos podido apoyar a muchos empresarios pequeños simplemente porque no los han atendido en Hacienda”, apuntó.