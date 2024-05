Sara García por la alcaldía de Armadillo: “no podemos ser un Pueblo Mágico con carencias”

“San Luis Potosí está pasando por un momento complicado ante el desabasto de agua potable, sin embargo yo tengo claro que los presidentes municipales deben enfocar su trabajo en ofrecer soluciones a la gente”.

Así lo expresó la candidata del Partido Verde a la alcaldía de Armadillo de los Infante, Sara Álvarez Rivera, quien advirtió que actualmente el municipio no cuenta con un programa de estiaje, “en este tema yo quiero apoyar al campo, a los productores y a los ganaderos, con un programa de pacas de forraje con 50 por ciento de descuento”.

En entrevista con El Sol de San Luis, la aspirante a la presidencia municipal añadió que buscará que se abran las puertas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, para realizar convenios y poder apoyar a la gente con implementos agrícolas y ganaderos.

En las instalaciones de nuestra casa editora, Álvarez Rivera afirmó que su candidatura no se trata de una ambición personal, “es el deseo de muchos, por lo que yo quiero trabajar por un gobierno para todas y todos”.

En ese sentido observó que, “además de la ayuda a productores y a los ganaderos, se implementarán apoyos para amas de casa, estudiantes y para nuestros niños, por eso hoy aspiro a la presidencia municipal”.

Consideró que Armadillo está destinado a ser un uno de los municipios más importantes, “estamos a 40 minutos de la capital potosina y a pesar de ello hay mucha necesidad, aunque la prioridad es el agua potable también hay carencias graves en salud”.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

El servicio de salud es deplorable, refirió, es mucha la necesidad, no hay medicamentos, ni apoyo para estudios médicos, “en el rubro de salud estoy proponiendo que el día de mañana podamos tener un incentivo económico para todas las personas con alguna enfermedad crónica, podemos hablar de las hemodiálisis que son muy costosas, o del cáncer cuyo tratamiento es carísimo; apoyar a las personas que tienen este tipo de enfermedades”.

Hoy el municipio no tiene ambulancias, no cuenta ni siquiera un médico en la cabecera municipal, “dentro de mi proyecto voy a implementar la presencia de un médico para la atención general, así como de un pediatra, yo soy mamá y madre de familia, es triste que no contamos con un pediatra para que pueda atender a nuestros niños”.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Finalmente, “Sarita” como se le conoce el municipio, advirtió que el turismo es una de las fuentes de empleo más importantes en Armadillo, “desafortunadamente la derrama económica en ese tema ha bajado, necesitamos estar más cerca de los locatarios y restauranteros, trabajar con más profundidad en el tema turístico, impulsar que sea Pueblo Mágico, sin embargo, antes necesitamos resolver los problemas emergentes, no podemos ser Armadillo Mágico con estas carencias, entonces, vamos a empezando por trabajar en resolver las demandas más sentidas de la gente”, propuso.