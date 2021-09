Saquearon el sector salud, acusa Ricardo Gallardo

En San Luis Potosí habrá mano firme para poner en orden la entidad “vamos a dar un golpe de timón para enderezar el barco de tanto saqueo, abandono y malos manejos; el juego ha cambiado, va a cambiar”.

Ricardo Gallardo empieza a mover sus fichas, despeja incógnitas y muestra lo que denomina la punta del Iceberg: “Tenemos un Hospital Central que no está en crisis, ya está muerto, y que no se puede resucitar; lo exprimieron y ocuparon como una gran lavandería y no precisamente de ropa”.

Pero no es lo único, se encontró un almacén con toneladas de medicinas caducas y por si eso no bastara compraron medicina falsa contra el cáncer, para llevarse el dinero y “eso es un crimen”.

Y con datos en la mesa sobre la pandemia agrega: “se ha manejado mal, muy mal en muchos sentidos, se gastaron el dinero para esta causa, se tiró, se robó y hoy no hay ni para aguinaldos en este sector porque se lapidó en créditos que sacó el gobierno para enfrentar el virus. Cuando vimos que la Secretaría de Salud hoy es la más observada del país, tiene problemas por más de mil 700 millones de pesos en manejo del coronavirus”.

Quien es mejor conocido como “El Pollo”, y no le molesta, concede su primera entrevista exclusiva para Organización Editorial Mexicana, abre sus archivos íntimos y nos invita a ver el futuro de un estado al que reclama, “se le debe mucho”

UNA DEUDA EXORBITANTE

Y reflexiona sobre cómo encuentra la administración gubernamental: “recibo un estado con 20 mil millones de pesos de deuda, lo que nos coloca entre las siete entidades más saqueadas de todo México”.

Las facciones del gobernador se endurecen y espeta: “hay créditos de deuda con el SAT por más de 2,000 millones de pesos que estaban ocultos, se ocultaron a la sociedad. Deudas que se fincaron incluso en el Colegio de Bachilleres que es una institución tan noble, por más de 300 millones de pesos”.

Se presumió que San Luis Potosí no estaba endeudado, que se documentaban sólo 4,700 millones, que era de los cinco más bajos en el país, pero siempre se ocultaron las deudas. Más de 15 mil millones de pesos en pasivos por lo que hoy se deben pagar más de 20 mil millones de pesos. La realidad es que nos encontramos entre las siete entidades más endeudadas y saqueadas del país, este es el verdadero rostro de San Luis Potosí”.

Entre sus frases oportunas de campaña destacó la de “Vivir sin Miedo” cuando la entidad entró a un clima de inseguridad al alza. Al respecto apunta certero que su lucha será constante y prioritaria contra ese flagelo; “hoy tenemos mil elementos en la calle cuidando a tres millones de potosinos, pero tenemos tres mil administrativos, y lo peor, casi mil agentes cuidando a funcionarios, diputados, empresarios y políticos, eso se acabó todos se van de operativos a cuidar a los potosinos y quien no quiera, que se vaya. En principio 3 mil policías se van a las calles a garantizar el resguardo de la sociedad y para ello se conformará una Guardia Civil”.

Nos encontramos, suma, entre los 25 estados más jodidos en materia de seguridad, eso no puede ser nuestra carta de presentación, ante la oferta del empresariado que nos voltea a ver.

Ante este escenario, con el que ha de iniciar su gobierno a partir de hoy y con apenas algunas de las observaciones previas investigadas advierte que: “Vamos a gobernar, y que las instituciones que fiscalizan y que castigan, hagan su trabajo; a ellas les toca actuar.

El domingo 6 de junio, el joven a punto de cumplir los 41, derrotó en las urnas la burbuja del poder político y empresarial, rompió tabúes para dar paso a una nueva era. Es el mandatario potosino más votado, y por mucho.

En la conversación, se muestra muy enterado de su entorno y aborda un pendiente: la educación. “Estamos trabajando para reconstruir el abandonado tema educativo en San Luis Potosí porque en la actualidad es inconcebible que 94 por ciento del presupuesto se va en sueldos y apenas el seis por ciento a infraestructura educativa; eso tiene que cambiar. Eso no va a continuar, cuando es lo que nos tiene que concentrar esfuerzos para llevar a la niñez y juventud a mejores posibilidades de desarrollo y crecimiento”.

Tenemos que entender que la gente que estuvo en las cúpulas que echaron a perder todo el sistema educativo se van. Que la gente que en verdad se “parte la madre” como maestros, y hay muchos, que en verdad lo hacen por los niños, por la gente, por las escuelas, eran ninguneados, nunca se les dieron las horas que en verdad ocupaban, nunca se les dio el sueldo que en verdad merecían, nunca se les tomó en cuenta.

Siempre se privilegió a las cúpulas educativas, y esas eran los ricos, mientras, los maestros que se frieguen.

Hoy al maestro se le va a dar un valor, y ellos nos van a ayudar a reconstruir la educación de infraestructura en las cuatro regiones del estado.

RELACIÓN CON LA FEDERACIÓN

Al hablar sobre su relación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, afirma: “siempre ha sido buena, nos conocemos de hace muchos años, ambos venimos del PRD, además es una persona que quiere mucho a San Luis Potosí”.

Pero va más allá y subraya: “el presidente en este momento está en la parte intermedia de su mandato, socialmente van a venir muchos ataques pues la oposición está totalmente volcada y eso no es bueno para México. Debemos estar unidos si a él le va mal, le va mal al país.

Y pensar que le vaya mal para sacar una raja política, no estoy de acuerdo, no son valores ni principios políticos, es una ambición partidista y personal que no está buscando el bien común.

Advierte que lo que sucede en San Luis no es momento de echar la culpa de todo a la federación, en este momento el estado está preparado para salir adelante solo, sin solicitar más allá de lo que le corresponda de los recursos nacionales.

“Estoy seguro de que nuestro estado dará mucho de que hablar, se consolidará en el mapa nacional porque vamos a tener la mejor relación estado-federación, la cual no existía”

NO MÁS DESIGUALDAD

Una de sus causas sociales y políticas y proyecto de vida es terminar con la desigualdad social, por lo que advierte que el cambio en San Luis Potosí será profundo “por ello mostraremos cómo vivían los gobernadores, una casa en San Luis que era un Palacio lleno de lujos que pagábamos los potosinos, vivían como virreyes y eso terminó de cansar a todos”.

— ¿Se cumplirá tu propuesta de campaña? Se le intercepta.

“Si claro, yo no voy a habitar la Casa de Gobierno hice un compromiso con la gente, se convertirá en una Casa Hogar para niños y adultos mayores”. Se trata de un sistema que se aplica en Estados Unidos y Europa, donde conviven para darse ánimos, vitalidad y sabiduría.

“San Luis Potosí nunca despegó, fue quedándose aislado dentro del centro del país. Vimos cómo creció Guanajuato, Querétaro, inclusive Aguascalientes, por eso peleamos contra esa burbuja del poder que durante muchos años vivió del pueblo; por eso tomamos el camino de la gran rebelión política”.

“Teníamos 90 años sin alternancia, toda la vida fue el Revolucionario Institucional y Acción Nacional en complicidad con el exgobernador Marcelo de los Santos, quien la hacía de “Maestro Limpio” con las cuentas públicas, porque PRI y PAN han sabido convivir, hay gente que tiene a sus hijos en el PRI, y a sus hijas en el PAN, pero son los mismo”.

— ¿Pero vas a tejer alianzas?

“Claro, esto es política y tenemos que ver qué es lo que más le funciona a San Luis Potosí. Nuestra misión es ver por la gente, no ver por los partidos, ni ver por la política, y menos por el bien personal”.

FINANZAS Y TURISMO

Realista advierte: por el momento no podemos estar soñando con traer nuevos empleos, porque todo aquel que llegue y diga que los va a traer está mintiendo y soñando. Hoy es momento recuperar los empleos, tenemos más de 14 mil perdidos y el gobernador no se puede venir a poner a sentar a mentir, tiene que ser claro eficaz en la recuperación de las fuentes de trabajo.

En el momento en que recuperemos los 14 mil perdidos, en ese instante pensemos en traer. Hay que hablarle a la gente con la verdad, no con engaños, que es lo que siempre hacen.

—¿Tienes contemplado algún proyecto que unifique el enorme potencial que comprende toda la zona industrial del Bajío, en donde cada estado camina por su lado?

Sí, ya tengo pláticas importantes con el gobernador de Querétaro Mauricio Kuri, con gobernadores como Samuel García de Nuevo León, David Monreal con quien llevo una excelente relación en Zacatecas, donde vamos a trabajar en la parte industrial del Centro del país, pero también vamos a trabajar en la parte de Seguridad Pública, que eso es esencial en las fronteras de San Luis Potosí, no se diga en Tamaulipas, por eso hoy nosotros necesitamos enfrentar un crecimiento industrial, poblacional bien construido y también darle certeza en materia de seguridad a las empresas que vengan

Cuando se quiso descomponer Nuevo León y Querétaro los apretaron y empezaron a funcionar, necesitamos apretar para comenzar a jalar.

Tenemos que cuidar todo, no podemos hablar de darle todo a los desprotegidos y dejar desprotegido al empresario, es momento de equilibrios para cuidar las fuentes de empleo. De esta manera podremos colaborar con ayudar con becas y pensiones para los trabajadores en coordinación con la iniciativa privada.

Concluye con el turismo, importante generador de recurso. Se emociona y comparte: la Huasteca dará un giro total de 180 grados. Actualmente la zona metropolitana único polo de desarrollo y es efectivamente por el tema económico de la zona industrial, pero no se puede seguir concentrando todo aquí, tenemos que hacer crecer la Huasteca con vuelos de todas partes de México, hoteles, la carretera Valles-Tamazunchale terminada. Vuelos de Estados Unidos y Canadá, en fin. detonar el crecimiento turístico en esas importantes regiones.

Con la agenda del primer día de gobierno concluye: “Todo será diferente conmigo, la comunicación, la atención a la gente, la distribución del recurso, las modalidades del gobernar, todo.” No vamos a hacer una administración igual que los últimos 90 años.

Y agrega: “las cosas se pueden más fácil cuando la persona que acompaña al gobernador es sensible y capaz, en todos los sentidos. Como madre, como esposa y también, por qué no, políticamente. Hoy se necesitaba un cambio con una mujer que le diera dinamismo a la parte más loable del gobierno como lo es el DIF estatal, haremos algo muy distinto, cercano a la gente y caminando las calles de todo el estado para estar cerca de quien confió en nosotros.

Seremos una administración de 24 horas, con funcionarios de tiempo completo, “trataré de que todo mi equipo vaya al ritmo, son 6 años, si alguien no puede, como en el futbol, cambias y metes de la banca, el equipo tiene que jugar todos los días”.

Leer más de El Sol de San Luis

Local Acuerdan Ruth González y María García impulsar a familias potosinas

Local Lograremos una alimentación integral y sana, para todos: Ricardo Gallardo