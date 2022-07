Sancionará Gobierno del Estado la desaparición de menores premeditada o por reto viral

Gobierno del Estado buscará la forma de castigar a quienes activen con plena conciencia o por algún reto viral el sistema de búsqueda de personas con falsos casos de desaparición, incluso si son menores de edad.

“Queremos pedirle a la gente que nos apoye, y a todas las jovencitas que no preocupen de esa manera a los papás y que no utilicen las instituciones, no podemos permitir eso”.

El gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, se refirió este martes al caso de la joven Mía -reportado el pasado fin de semana en todas las redes sociales-, “y por ahí ya vieron que anda con su pareja, incluso tenemos la información de que se van para Cancún, fue localizada y anda con su pareja”.

Ante esto, el mandatario estatal dio a conocer que ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que cuente la historia pues no están yendo a rescatar a nadie “porque nunca estuvieron perdidos, no se extraviaron, ni fueron secuestrados”.

Explicó que en este tipo de casos se genera que muchas instituciones se movilicen, “eso fue lo que sucedió en este caso, movilizamos a 300 personas para localizarla entre Protección Civil y las aeronaves que sobrevolaron en aquella zona, el estado gasta mucho dinero para atender ese tipo de alertas, para que después salgan con que andaban con el novio o con la pareja”.

No están haciendo conciencia, reprochó, los tiempo no están para para andar haciendo eso, “la gente se solidariza de buena fe compartiendo la imagen, para que después suceda que no estaba desaparecida, que andaba con el novio”.

Tenemos grabaciones, dijo, en las que la niña de 15 años le dice a la amiga o a los papás que se va a ir a Cancún, que está en zacatecas y que se va con su pareja”.

Reveló que son ya muchos sucesos que suceden así “no se vale que tengamos que subir alertas a cada rato y luego publicar un puñado de cintillos con la leyenda de “localizada” o “localizado”, mucha gente no conoce la historia que está atrás de ese cintillo de localizado, no quiere decir que estaba secuestrado y que lo rescatamos, sino que andaban borrachos o de parranda; andaba con el novio o con la novia”.

Son temas que preocupan a la sociedad, que movilizan a las instituciones y en los que se gasta mucho dinero que proviene de los impuestos de las personas

Para finalizar, Gallardo Cardona fue enfático en afirmar que en San Luis Potosí no se van a permitir ya este tipo de conductas, “se van a castigar, y así sean menores de edad se van a tener que ir a los Consejos Tutelares para que aprendan que con las instituciones y con el dinero de la población no se juega, mucho menos con los sentimientos de la gente”.

