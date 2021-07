Sancionan a RSP por reportes incompletos de gastos de Tecmol

El partido Redes Sociales Progresistas (RSP) fue multado con 18.8 millones de pesos porque su candidato al gobierno del estado José Luis Romero Calzada “El Tecmol” presentó informes incompletos sobre sus gastos de campaña, que incluyen la donación de ambulancias, una pipa para agua y el uso de un helicóptero para trasladarse a sus eventos.

En respuesta, el ex candidato se quejó en redes sociales de la sanción y escribió: “así las cosas, a quienes salvamos vidas y somos distintos, según estas instituciones corruptas. Ya nos estamos defendiendo, es increíble que esto pase en la política, pero esto no me desmotiva seguiremos construyendo un ejército que nadie detendrá por lo pronto si ha alguien hay que culpar de frenarnos un poco es a estas instituciones (sic)”.

El Tecmol no reportó en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) los gastos que generó por la compra de siete ambulancias que regaló en varios municipios de la huasteca potosina, que según las estimaciones de la autoridad tuvieron un costo de 6.5 millones de pesos por lo que se le impuso una multa de 13 millones.

En el rubro de aportaciones en especie no reportó con veracidad el costo de las operaciones por el uso de un helicóptero, ya que aseguró que el monto fue de 1.8 millones de pesos y por lo tanto, se le aplicó la multa del doble, es decir, 3.7 millones. Otra multa de 1.4 millones de pesos fue por nor eportar

Además, no reportó en la plataforma electrodomésticos de la rifa por un monto de 36 mil 947 pesos y no se identificó el vínculo con la obtención del voto de los mismos.

